Leichtathlet scheidet bei Olympia aus, der Grund lässt das Netz ausflippen

Paris - Das tat richtig weh, und zwar in doppeltem Sinne! Der französische Leichtathlet Anthony Ammirati (21) hat bei den Olympischen Spielen in Paris ein ganz bitteres Aus erlebt.

Anthony Ammirati (21) schied in der Qualifikation beim Stabhochspringen aus und sorgte dabei für reichlich Gesprächsstoff. © IMAGO / MAXPPP

Der Stabhochspringer trat in der Qualifikation an und hatte sich am Samstag einiges vorgenommen, wollte unbedingt in seinem Heimatland ins Finale einziehen.

Es ging gut los für den jungen Mann. Bei 5.40 Meter stieg er ein, schaffte die Höhe gleich im ersten Anlauf. Auch 20 Zentimeter mehr im nächsten Versuch waren kein Problem. Der in Grasse geborene Athlet schwang sich mithilfe des Stabes über die 5.60 Meter.

Als Nächstes ging er bei einer Höhe von 5.70 Metern an den Start. Schon im ersten Versuch hatte der Athlet Probleme, riss die Latte herunter.

Beim zweiten Versuch passierte dann etwas Kurioses, was später das Netz ausflippen ließ. Die User bekamen sich gar nicht mehr ein.

Im zweiten Versuch hatte der Athlet die Höhe an sich drin, doch beim Herunterkommen, touchierte er mit den Knien die Latte. Die Aufnahme seines Versuches ging auf X aber nicht aus diesem Grund viral.