Olympia-Lachnummer spricht über schwere Zeit: Darauf musste sie verzichten!

Rachael Gunn (37) wurde mit ihrer Performance bei den Olympischen Spielen praktisch über Nacht weltberühmt. © Abbie Parr/AP/dpa

In der Nachrichtensendung "The Project" des australischen Senders "Channel 10" offenbarte die virale Olympia-Sensation, dass sie nach ihrer Zeit in Frankreich dazu gezwungen gewesen sei, eine Social-Media-Pause einzulegen.

Der heftige Gegenwind nach ihrem Vorrunden-Aus habe die studierte Kulturanthropologin völlig unerwartet getroffen, obwohl das Australische Olympische Komitee sie sogar sofort gewarnt habe.

"Sobald der Wettkampf beendet war, sagte mir ein Medienbeauftragter des AOC: 'In den sozialen Medien braut sich ein kleiner Sturm zusammen, vielleicht solltest du sie erst einmal meiden'", erklärte die 37-Jährige.

Das volle Ausmaß des Rampenlichts sei "Raygun" in dem Moment noch überhaupt nicht klar gewesen, dann habe sie allerdings ein paar Netz-Kommentare gelesen.

"Ich dachte mir: 'Oh nein', und ein ungutes Gefühl überkam mich", so die Breakerin aus Down Under. "Ich dachte: 'Oh Gott, was passiert hier?'"