Kostet Kritik ihm die Karriere? Verband verhängt Startverbot gegen deutschen Olympia-Teilnehmer!

Berlin - Bei den Olympischen Winterspielen teilt Eisschnellläufer Fridtjof Petzold (28) gegen seinen Verband aus. Das hat bittere Folgen für den deutschen Athleten. Womöglich muss er sogar um seine Karriere bangen.

Fridtjof Petzold (28) startete für Deutschland bei den Olympischen Spielen. Jetzt geht der Verband gegen ihn vor. © Peter Kneffel/dpa

Das Präsidium der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) hat ein vorläufiges Startverbot für den 28-Jährigen verfügt und dessen Status als Bundeskaderathlet mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.

Beide Beschlüsse gelten bis zu einer "endgültigen Entscheidung durch den Disziplinarbeirat", teilte DESG-Vizepräsident Christoph Zepernick auf dpa-Anfrage mit.

Bis dahin dürfe Petzold, der auf den Langstrecken über 5000 und 10.000 Meter zu Hause ist, nicht für Wettkämpfe nominiert werden. Er droht damit, die Mehrkampf-WM am 7./8. März in den Niederlanden zu verpassen. Die Einberufung des Disziplinarbeirats erfolgt durch den Verbandspräsidenten Matthias Große (58).

Nach seinem abschließenden Olympia-Wettkampf hatte Petzold kritisiert, dass die DESG ein strukturelles Problem habe und die Betreuung in Mailand nicht so gewesen sei, wie er es sich vorgestellt hätte. Letzteres wies Sportdirektorin Nadine Seidenglanz vehement zurück, genau wie Große.

"Dann kommt jemand, der keine Leistung bringt, der sich nicht an die Regeln hält, stellt sich vor die Kamera und pestet", hatte der DESG-Präsident in einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärt.