Instagram-Post wirft Fragen auf: Gönnt sich Olympia-Star Jutta Leerdam jetzt eine Pause?
Niederlande - Mit Gold und Silber bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hat Jutta Leerdam (27) die lauten Nebengeräusche und ihre Zweifler eindrucksvoll verstummen lassen. In einem emotionalen Instagram-Post warf die niederländische Eisschnellläuferin nun nochmal einen Blick zurück, bedankte sich bei ihren Unterstützern - und stellte ein großes Fragezeichen in den Raum.
Offenbar wird die 27-Jährige nach ihrem Triumph in Italien nämlich nicht bei der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft antreten, die vom 5. bis 8. März in ihrer niederländischen Heimat stattfindet.
In dem Beitrag schrieb sie: "Ich beende meine Saison auf einem Höhepunkt. Olympiasiegerin zu werden, hat die Liste meiner Träume vervollständigt. Ich fühle mich sehr erfüllt."
Eigentlich hatte der Königlich Niederländische Eissportverband (KNSB) seinen beiden Olympia-Heldinnen Leerdam und Femke Kok (25) Anfang der Woche einen Startplatz für den Sprint-Wettbewerb zugesprochen.
Nicht nur diese Passage ihres Statements legte jedoch nahe, dass zumindest die Goldsiegerin über 1000 Meter das Ticket nicht wahrnehmen wird: "Möge diese Reise namens Leben weitergehen und das nächste Kapitel noch schöner werden", schrieb sie außerdem.
Die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" spekulierte in diesem Zusammenhang sogar über ein mögliches Karriereende von Leerdam.
Jutta Leerdam bedankt sich bei Jake Paul und macht Oma stolz
Womöglich schnauft die Social-Media-Sensation mit 6,5 Millionen Followern auf Instagram nach Olympia aber auch einfach nur kurz durch, denn wie sehr sie der Trubel mitgenommen hat, zeigen ihre weiteren Worte und anderen Beiträge.
So bedankte sie sich rührend bei ihrem Ehemann in spe, dem Boxer und Skandal-YouTube-Star Jake Paul (29): "Danke an meinen Verlobten, dass er für mich da ist, dass er mir jeden Tag zuhört, wenn ich über diesen Sport rede, den er vor unserer Begegnung noch nicht einmal kannte. Danke, dass er mich so sein lässt, wie ich bin, und mich auf diesem Weg unterstützt. Danke, dass du so ein liebevoller Mensch bist. Ich liebe dich, Jake."
Außerdem hängte sie ihrer Großmutter ganz stolz die gewonnene Goldmedaille um - offenbar ein besonderer Moment, den sie auf Video festhielt.
"Oma sagt immer, dass ihr das Eislaufen nach Opas Tod einen neuen Lebenssinn gegeben hat. Sie hat jeden einzelnen Artikel über mich aus den letzten 15 Jahren ausgedruckt und schaut sich immer alles an. Ich bin so froh, dass ich dich glücklich machen konnte, du hast es verdient", schrieb sie am Freitagabend zu dem Post.
Titelfoto: Bildmontage: DANIEL MUNOZ / AFP, Screenshot/Instagram/juttaleerdam