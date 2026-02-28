Instagram-Post wirft Fragen auf: Gönnt sich Olympia-Star Jutta Leerdam jetzt eine Pause?

Die niederländische Olympiasiegerin Jutta Leerdam könnte die Eisschnelllauf-WM sausen lassen.

Von Florian Mentele

Niederlande - Mit Gold und Silber bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hat Jutta Leerdam (27) die lauten Nebengeräusche und ihre Zweifler eindrucksvoll verstummen lassen. In einem emotionalen Instagram-Post warf die niederländische Eisschnellläuferin nun nochmal einen Blick zurück, bedankte sich bei ihren Unterstützern - und stellte ein großes Fragezeichen in den Raum.

Hat sich Jutta Leerdam (27) durch die Blume schon von ihren Fans verabschiedet? © Daniel Munoz / AFP Offenbar wird die 27-Jährige nach ihrem Triumph in Italien nämlich nicht bei der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft antreten, die vom 5. bis 8. März in ihrer niederländischen Heimat stattfindet. In dem Beitrag schrieb sie: "Ich beende meine Saison auf einem Höhepunkt. Olympiasiegerin zu werden, hat die Liste meiner Träume vervollständigt. Ich fühle mich sehr erfüllt." Eigentlich hatte der Königlich Niederländische Eissportverband (KNSB) seinen beiden Olympia-Heldinnen Leerdam und Femke Kok (25) Anfang der Woche einen Startplatz für den Sprint-Wettbewerb zugesprochen. Olympische Winterspiele Nach PK-Eklat: Das fordert der Eisschnelllauf-Boss jetzt von der ARD Nicht nur diese Passage ihres Statements legte jedoch nahe, dass zumindest die Goldsiegerin über 1000 Meter das Ticket nicht wahrnehmen wird: "Möge diese Reise namens Leben weitergehen und das nächste Kapitel noch schöner werden", schrieb sie außerdem. Die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" spekulierte in diesem Zusammenhang sogar über ein mögliches Karriereende von Leerdam.

Jutta Leerdam bedankt sich bei Jake Paul und macht Oma stolz