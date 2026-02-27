Nach PK-Eklat: Das fordert der Eisschnelllauf-Boss jetzt von der ARD!

Berlin - Nach dem ARD-Bericht über vermeintliche Missstände bei der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) ist der Sender vom Verband aufgefordert worden, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben.

DESG-Präsident Matthias Große (58) hat sich bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Rage geredet und schwere Vorwürfe gegen die ARD erhoben. © Britta Pedersen/dpa

Das sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky (64) der Deutschen Presse-Agentur einen Tag nach einem aufsehenerregenden Medientermin mit Hausverbot für zwei Journalisten des Ersten.

"Ja, das kann ich bestätigen", sagte Balkausky auf Anfrage. "Die ARD wird sich dieser Unterlagen selbstverständlich umgehend annehmen und sie kritisch in Abstimmung mit den involvierten Justiziariaten prüfen."

Die DESG um Präsident Matthias Große (58) reagierte damit auf einen Bericht der ARD-Journalisten Hajo Seppelt (63) und Jörg Mebus vom Beginn der Olympischen Winterspiele.

"Wer meinen Verband auf die Schlachtbank führt, mit dem teile ich nur noch den Gerichtssaal", hatte Große am Vortag in Berlin gewettert und von einer "Schmutzkampagne", einem "Hassspiel" und von "Lügen" gesprochen.