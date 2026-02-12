 113.438

Olympia 2026 im Ticker: Deutsche Rodel-Staffel fährt souverän zu Gold!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutschen Rodler sind in der Team-Staffel zur Goldmedaille gefahren.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am fünften Wettkampftag lieferten vor allem die deutschen Rodler und Rodlerinnen im Doppelsitzer ab: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina holten die Silbermedaille, Tobias Wendl und Tobias Arlt fuhren zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

12. Februar, 19.17 Uhr: Deutsche Rodel-Staffel fährt zu Gold!

Der deutsche Medaillenregen im Rodeln findet in der Mixed-Staffel seinen Höhepunkt mit der nächsten Goldmedaille!

Mit 0,542 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierten Österreicher sausten Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Dajana Eitberger und Magdalena Matschina sehr souverän zum nächsten Sieg. Gastgeber (+0,849 Sekunden) Italien freut sich als Dritter über Bronze.

Damit konnte Team D in jedem Rodel-Wettbewerb mindestens eine Medaille einsacken.

Die deutsche Rodel-Staffel jubelt über Gold!
Die deutsche Rodel-Staffel jubelt über Gold!  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 18.49 Uhr: Nächste Rodel-Medaille für Deutschland?

Vor einigen Minuten ist die Mixed-Staffel der Rodler und Rodlerinnen ins Medaillenrennen gestartet.

Mit den beiden Einzel-Olympiasiegern Max Langenhan und Julia Taubitz sowie dem Silber-Doppelsitzer der Damen Eitberger/Matschina und dem Bronze-Doppelsitzer der Herren Wendl/Arlt dürfte Team D erneut gute Chancen aufs Podest haben.

12. Februar, 17.59 Uhr: Großnichte von Film-Ikone Gina Lollobrigida holt zweites Gold im Eisschnelllauf

Gold für Francesca Lollobrigida im Eisschnelllauf! Über 5000 Meter sicherte sich die Großnichte der italienischen Film-Ikone Gina Lollobrigida den Olympiasieg vor der Niederländerin Merel Conijn und Ragne Wiklund aus Norwegen. Für die 35-Jährige ist es nach dem Sieg über die 3000 Meter bereits die zweite Goldmedaille bei diesen Spielen.

14,77 Sekunden hinter der Tagessiegerin reihte sich die Deutsche Maira Jasch auf dem achten Platz ein.

Francesca Lollobrigida steht zum zweiten Mal bei diesen Spielen ganz oben auf dem Siegertreppchen.
Francesca Lollobrigida steht zum zweiten Mal bei diesen Spielen ganz oben auf dem Siegertreppchen.  © Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

12. Februar, 16.50 Uhr: Erster Sieg für deutsche Curler

Die deutschen Männer haben den ersten Sieg im olympischen Curling-Turnier gefeiert. Mit 5:4 setzte sich das Team um Marc Muskatewitz gegen Norwegen durch.

Den Auftakt hatte Deutschland noch unglücklich mit 6:7 gegen Kanada verloren, ist nun aber wieder auf Kurs für das erklärte Ziel Top 4.

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz (r.) haben ihren ersten Sieg bei Olympia gefeiert.
Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz (r.) haben ihren ersten Sieg bei Olympia gefeiert.  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 15.14 Uhr: Alessandro Hämmerle gewinnt Gold im Snowboard Cross

Alessandro Hämmerle wiederholt seinen Triumph von 2022! Der Österreicher entscheidet das Finale im Snowboard Cross für sich. Silber sichert sich der Kanadier Eliot Grondin, Bronze gewinnt Jakob Dusek aus Österreich.

Für zwei der vier deutschen Starter war schon im Achtelfinale Schluss, Martin Nörl und Leon Ulbricht verpassten dann im selben Viertelfinale den Sprung unter die besten Acht, nachdem sie miteinander kollidiert waren.

Alessandro Hämmerle aus Österreich wiederholt seinen Triumph von 2022.
Alessandro Hämmerle aus Österreich wiederholt seinen Triumph von 2022.  © Oliver Weiken/dpa

12. Februar, 14.08 Uhr: Frida Karlsson pulverisiert die Konkurrenz über 10 Kilometer

Die Schwedin Frida Karlsson hat sich nach ihrem Sieg im Skiathlon auch den Sieg über 10 Kilometer Freistil gesichert und dabei die Konkurrenz geradezu pulverisiert.

Im Ziel hatte die 26-Jährige unglaubliche 46,6 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Ebba Andersson, die US-Amerikanerin Jessie Diggins sicherte sich mit 49,7 Sekunden hinter Karlsson Bronze.

Die deutschen Frauen spielten bei der Medaillenvergabe keine Rolle: Als bestplatzierte Deutschle belegte Pia FInk den 19. Platz, Helen Hoffmann, Sofie Krehl und Theresa Fürstenberg reihten sich weit dahinter ein.

Zweites Gold für Frida Karlsson!
Zweites Gold für Frida Karlsson!  © Daniel Karmann/dpa

12. Februar, 13.45 Uhr: Gold-Drama auf der Buckelpiste

Irre knapp wurde es im Freestyle der Männer auf der Buckelpiste. Der Australier Cooper Woods und Mikael Kingsbury aus Kanada hatten nach dem zweiten Finale genau die gleiche Punktzahl.

Gold ging allerdings nicht an beide, sondern an Woods: Er wies die besseren Turn-Punkte auf, was bei Punktgleichheit entscheidet. Bronze sicherte sich der Japaner Ikuma Horishima.

12. Februar, 12.47 Uhr: Super-G-Gold für Federica Brignone

Die Sensation ist perfekt: Italiens Skirennläuferin Federica Brignone (35) hat das Super-G-Rennen in Cortina gewonnen und damit Gold geholt.

Die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin setzte sich vor Romane Miradoli (31) aus Frankreich sowie der drittplatzierten Österreicherin Cornelia Hütter (33) durch, schrieb dabei ihr ganz persönliches Wintermärchen.

Nach einem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften vor rund einem Jahr mit mehrfachen Brüchen sowie einem Kreuzbandriss galt ihre Olympia-Teilnahme lange als unsicher. Exakt 315 Tage später setzte sich die Italienerin im heimischen Cortina nun die Super-G-Krone auf!

Mega-Erfolg: Federica Brignone (35) sicherte sich die Goldmedaille im Super-G der Ski-Rennläuferinnen.
Mega-Erfolg: Federica Brignone (35) sicherte sich die Goldmedaille im Super-G der Ski-Rennläuferinnen.  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 12.23 Uhr: US-Ski-Star sorgt für Schrecksekunde

Schockmoment um Breezy Johnson (30)!

Beim Super-G-Rennen stürzte die 30-jährige US-Amerikanerin, nachdem sie an einem der Tore hängen geblieben war.

Glücklicherweise konnte Johnson, die am Sonntag schon Abfahrts-Gold gewonnen hatte, sich wieder aufrappeln und das Rennen eigenständig beenden.

Es scheint, als sei nichts Schlimmeres passiert.

Zog sich beim Sturz wohl keine Verletzungen zu: US-Ski-Star Breezy Johnson (30).
Zog sich beim Sturz wohl keine Verletzungen zu: US-Ski-Star Breezy Johnson (30).  © Michael Kappeler/dpa

12. Februar, 12.12 Uhr: Deutsche Skeletonis auf doppeltem Podiumskurs

Ist das stark! Nach dem zweiten von vier Läufen befinden sich die deutschen Skeletonis auf doppeltem Podestkurs: Axel Jungk liegt auf dem zweiten, Christopher Grotheer auf dem dritten Rang. Auch Felix Keisinger auf Rang sechs hat den Anschluss ans Podium noch nicht verloren.

An der Spitze zog der Gesamtweltcupsieger der letzten drei Jahre, Matt Weston, mit zweifachem Bahnrekord einsam seine Kreise, er hat aktuell 0,3 Sekunden Vorsprung auf Jungk.

Axel Jungk liegt nach dem zweiten von vier Läufen auf dem Silberrang.
Axel Jungk liegt nach dem zweiten von vier Läufen auf dem Silberrang.  © Robert Michael/dpa

12. Februar, 11.50 Uhr: Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann scheiden im Super-G aus

Ist das bitter! Mit den Hoffnungen auf das nächste Edelmetall gestartet ist Emma Aicher im nebligen Super-G früh ausgeschieden. Die zweifache Silbermedaillengewinnerin fädelte mit der Startnummer 7 ein und kam nicht ins Ziel.

Kurz zuvor war bereits die als dritte Frau gestartete Kira Weidle-Winkelmann ausgeschieden, nachdem sie nach einem Fahrfehler ein Tor verpasst hatte. Bei dem Ausfall-Festival erreichten auch andere Top-Fahrerinnen um die Italierin Sofia Goggia und Ester Ledecka aus Tschechien das Ziel nicht, aktuell führt sensationell Lokalmatadorin Federica Brignone, die erst vor wenigen Wochen ihr Comeback nach einer komplizierten und langwierigen Beinverletzung gefeiert hatte.

Emma Aicher kam im Super-G als Goldkandidatin gestartet nicht ins Ziel.
Emma Aicher kam im Super-G als Goldkandidatin gestartet nicht ins Ziel.  © Marco BERTORELLO / AFP

12. Februar, 11.02 Uhr: Deutsche Skeleton-Männer mit starkem ersten Lauf

Die deutschen Skeletonis haben mit ihrem ersten Lauf den Grundstein für ein geschlossen gutes Mannschaftsergebnis gelegt.

Axel Jungk hatte als Zweitbester des ersten Laufs nur 0,06 Sekunden Rückstand auf den Führenden Matt Weston, Christopher Grotheer und Felix Keisinger als Vierter und Sechster platzierten sich ebenfalls in Medaillenreichweite.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

