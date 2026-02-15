Ärger bei deutscher Langlauf-Staffel um Hennig Dotzler: "Kriminelle Bedingungen"

Tesero (Italien) - Deutschlands Langlauf-Staffel hat bei den Olympischen Spielen mit Platz vier die Medaillenränge verpasst. Das Quartett um Peking-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler (29) haderte dabei gewaltig mit den Verhältnissen in Tesero.

Katharina Hennig Dotzler (29) war nach ihrem Durchgang sichtlich bedient. © Daniel Karmann/dpa

"Die Bedingungen waren echt kriminell, wir sind hier schließlich immer noch bei Olympia", schimpfte die Erzgebirglerin nach dem 4x7,5-Kilometer-Wettbewerb.

Bei warmen Temperaturen hatte es den ganzen Tag über geregnet, wodurch der Schnee enorm tief wurde - nicht gerade die Lieblingsbedingungen der deutschen Frauen, wie Bundestrainer Peter Schlickenrieder (55) schon vor dem Start des Rennens in der ARD eingeräumt hatte.

Doch auch die anderen Teams mussten mit den Bedingungen klarkommen, was auch Hennig Dotzler festhielt: "Immerhin war es für alle gleich."

Schon von Beginn an lief das DSV-Quartett einem großen Rückstand hinterher, weil Startläuferin Laura Gimmler (32) auf den letzten zwei Kilometern eingebrochen war.

Einmal ins Hintertreffen geraten, reichte die Aufholjagd von Hennig Dotzler, Helen Hoffmann (24) und Pia Fink (30) nur noch zum vierten Platz mit 22 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen aus Norwegen, die ihrerseits vom enormen Sturzpech der favorisierten Schwedinnen profitierten, Ebba Andersson (28) musste zwischenzeitlich mit nur einem Ski über die Strecke laufen.