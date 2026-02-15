"Versau es nicht": Supermarkt-Kette nimmt Olympia-Fremdgeher aufs Korn

Schweden - Am Sonntagmittag sackte Sturla Holm Lægreid (28) mit Silber in der Verfolgung bereits seine dritte Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 ein, doch vielen Zuschauern wird er dennoch vor allem wegen seiner wilden Seitensprung-Beichte nach Bronze im Einzel in Erinnerung bleiben. Ein schwedischer Supermarkt hat den Norweger jetzt sogar dafür auf die Schippe genommen.

Sturla Holm Lægreid (28) sorgte bei Olympia für reichlich Gesprächsstoff, allerdings nicht nur aufgrund seiner drei Medaillen-Erfolge. © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Die im skandinavischen Land marktführende Lebensmittel-Kette "ICA" nutzte den Skandal des 28-Jährigen nämlich zum Valentinstag am Samstag, um Rosen zu verkaufen.

Im Rahmen einer Kampagne druckte das Einzelhandelsunternehmen das Gesicht des Biathleten auf Werbetafeln für seine Blumensträuße und schrieb dazu: "Hast Du die Liebe Deines Lebens gefunden? Versau es nicht - kauf ihr einen Strauß."

Der Slogan kam bei vielen potenziellen Kunden offenbar gut an, innerhalb kürzester Zeit wurden Fotos der Aktion auf dem Instagram-Kanal des Supermarkts zum mit Abstand meist-gelikten Beitrag.

Lægreid hatte nach seinem ersten Medaillengewinn in Italien zunächst erklärt, dass er vor sechs Monaten die Liebe seines Lebens getroffen habe. Vor drei Monaten sei er seiner Angebeteten dann aber gleich untreu gewesen. Kurz vor den Spielen habe er ihr den Seitensprung gestanden, woraufhin sie ihn verlassen habe.

Die kuriose Beichte schlug anschließend hohe Wellen und ging um die Welt.