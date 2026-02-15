914
Explosive Olympia-Entdeckung: Handgranate nahe Skisprung-Anlage aufgetaucht
Von Christoph Sator
Predazzo (Italien) - Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.
Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden, wie die Polizei mitteilte.
Normalerweise wird das Parkplatz-Gelände zur Lagerung von Holz genutzt.
Die Handgranate sei von Experten entschärft worden. Für die öffentliche Sicherheit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es.
Der Olympia-Parkplatz zwischen den Ortschaften Preddazo und Moena kann sowohl für Busse als auch für Pkw genutzt werden.
In Predazzo fand am Samstagabend das Skispringen von der Großschanze statt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa