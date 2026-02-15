 914

Explosive Olympia-Entdeckung: Handgranate nahe Skisprung-Anlage aufgetaucht

Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Von Christoph Sator

Predazzo (Italien) - Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Die explosive Entdeckung wurde nahe der Skisprung-Anlage von Predazzo gemacht.
Die explosive Entdeckung wurde nahe der Skisprung-Anlage von Predazzo gemacht.  © Daniel Karmann/dpa

Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Normalerweise wird das Parkplatz-Gelände zur Lagerung von Holz genutzt.

Die Handgranate sei von Experten entschärft worden. Für die öffentliche Sicherheit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es.

Der Olympia-Parkplatz zwischen den Ortschaften Preddazo und Moena kann sowohl für Busse als auch für Pkw genutzt werden.

In Predazzo fand am Samstagabend das Skispringen von der Großschanze statt.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

