Explosive Olympia-Entdeckung: Handgranate nahe Skisprung-Anlage aufgetaucht

Predazzo (Italien) - Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Die explosive Entdeckung wurde nahe der Skisprung-Anlage von Predazzo gemacht. © Daniel Karmann/dpa

Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Normalerweise wird das Parkplatz-Gelände zur Lagerung von Holz genutzt.

Die Handgranate sei von Experten entschärft worden. Für die öffentliche Sicherheit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es.