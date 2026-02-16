Er wählt drastische Worte: Deutscher Ski-Star rechnet mit Olympia ab

Bormio (Italien) - Mit der Vergabe der Medaillen hatte Linus Straßer (33), vor einem Jahr noch WM-Dritter im Slalom, bei den Olympischen Spielen in keinem Rennen etwas zu tun. Doch auch unabhängig von seinem sportlichen Abschneiden hätte der 33-Jährige auf die Spiele in Italien verzichten können.

Linus Straßer (33) fuhr im Slalom am Podest vorbei. Mehr als sein sportliches Abschneiden frustriert ihn aber die Stimmung in Italien. © Michael Kappeler/dpa

Auf die Stimmung beim Slalom angesprochen, wo Straßer als Neunter ins Ziel kam, ließ der einzige deutsche Podestfahrer des Winters eine regelrechte Tirade los.

"Ich bitte dich, meine komplette Family ist da mit Freunden und so weiter, die stehen irgendwo mittendrin. Schau mal hinter dich, die Tribüne, die Leute hocken da auf fünf Metern Höhe. Du hast keine Interaktion, nix, mit irgendwelchen Zuschauern, das ist einfach ...", schimpfte Straßer am ZDF-Mikrofon.

Der Münchner ging sogar noch weiter: "Wenn das der Genuss von Leistungssport sein soll, dann bin ich froh, dass es mein letztes Mal war."

Schon zuvor hatte sich Straßer gewaltig darüber geärgert, dass es ihm nicht gestattet worden war, seinen Freund AJ Ginnis (31) einer Ski-Tradition folgend nach dessen letztem Rennen im Zielbereich zu empfangen.