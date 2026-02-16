Nach dem Silber-Triumph folgt der Rausschmiss! Deutscher Olympia-Star sucht Bleibe
Cortina d'Ampezzo (Italien) - Zwei Silbermedaillen im Eiskanal erbeutet, aber keine Bleibe mehr: Axel Jungk (34) sucht nach einem Schlafplatz in Cortina!
"Wir mussten früh unsere Sachen packen, weil wir morgen aus dem Olympischen Dorf müssen", meinte der 34-Jährige nach einer langen Partynacht in Italien. "Bin gegen 6.30 Uhr ins Bett. Ein bisschen geschlafen habe ich schon, kann ich aber auch die nächsten Wochen nachholen", so das Ass vom Dresdner SC im ZDF-Sportstudio.
Die Frage ist allerdings, wo schläft er die kommenden Tage? Er will in Cortina jetzt "alles aufsaugen und mitnehmen, was geht". Da aber die Betten im kleinen Olympischen Dorf zum Beispiel für die Viererbob-Anschieber gebraucht werden, ging sein Hilferuf via ZDF raus: "Wer gerade zuschaut und Platz für paar Sportler hat, wir würden uns freuen."
Freuen würden sich auch seine Fans, wenn der Zschopauer noch ein paar Jahre dranhängt. Am 5. März wird er allerdings 35 und sein langjähriger deutscher Kontrahent, Christopher Grotheer (33), macht Schluss. Wie steht's um die Zukunftspläne des Bundespolizisten?
"Ich bin nicht mehr der Jüngste, die Gedanken mache ich mir deshalb seit Jahren. Aber ich kann es noch nicht sagen, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden", so Jungk. "Es ist immer eine Frage der Motivation. Hat man immer noch den Biss und kann sich motivieren, 100 Prozent zu geben?"
Stellt der Olympia-Zweite von 2022 und 2026 fest, dies ist nicht mehr der Fall: "Dann ist es Zeit zu sagen, es reicht. Gib den anderen eine Chance."
Titelfoto: IMAGO/Funke Foto Services