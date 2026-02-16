Skisprung-Enttäuschung bei Olympia: Bundestrainer lässt Spannungen im Team durchblicken

Predazzo (Italien) - Für die deutschen Skispringerinnen endeten die Olympischen Spiele in einer herben Enttäuschung: Zum ersten Mal, seitdem Frauen bei Olympia dabei sind, gab es keine einzige Medaille zu feiern. Stattdessen gab es jede Menge Tränen - und offenbar etwas Knatsch im Team.

Selina Freitag (24) war als große deutsche Medaillenhoffnung gestartet. Am Ende standen ein siebter Platz auf der Normalschanze und ein 17. Platz auf der Großschanze zu Buche. © Daniel Karmann/dpa

So räumte Bundestrainer Heinz Kuttin (55) im ZDF ein, dass es aktuell um die Stimmung untereinander nicht bestens bestellt sei.

Man habe zwar "grundsätzlich einen sehr guten Teamgeist", sagte der 55-Jährige vor dem Großschanzen-Wettbewerb der Frauen.

"Aber es ist auch jede einzelne Athletin so weit, dass sie sagt: 'Ja, aber ich möchte auch besser sein als du'", räumte der Bundestrainer ein: "Das macht uns jetzt das Leben in diesem Moment sicher nicht leichter."

Schon zuvor hatte es Berichte über Spannungen im Team gegeben, die Kuttin damit nicht ausräumte.

ZDF-Experte Severin Freund (37) wollte nach dem Wettkampf nicht davon sprechen, dass es in der Mannschaft "knirsche", sah jedoch auch, dass das Klima dem Erfolg nicht unbedingt zuträglich sei.