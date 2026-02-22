Herrmann lobt Leistungen bayerischer Athleten bei Olympia

München - Die gesamtdeutsche Bilanz ist ernüchternd, die bayerische weniger: Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (69, CSU ) spricht von großartigen Leistungen der Athletinnen und Athleten aus dem Freistaat bei den Olympischen Winterspielen .

Schafft man für Deutschland eine Goldmedaille, erhält man als Athlet seit 2026 steuerfrei 30.000 Euro – egal, wie viel Edelmetall man in den Spielen schafft. © Michael Kappeler/dpa

"Besonders freuen mich die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler aus der Spitzensportfördergruppe der bayerischen Polizei", sagte er zum Ende der Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Deutschland beendet die Olympischen Winterspiele auf dem fünften Platz im Medaillenspiegel und hat den angestrebten dritten Rang verfehlt.

Die Athletinnen und Athleten des deutschen Teams holten achtmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze.

Die insgesamt 26 Medaillen bedeuten einmal weniger Edelmetall als noch bei den vorigen Winterspielen 2022 in Peking.

Damals hatte Deutschland mit zwölfmal Gold hinter Norwegen noch den zweiten Platz im Medaillenspiegel erreicht.

An den Winterspielen hätten 82 bayerische Athletinnen und Athleten teilgenommen, darunter 9 Sportler der bayerischen Polizei.