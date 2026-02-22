 290.568

Olympia 2026 im Ticker: Letzte Entscheidung gefallen

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Das Eishockey-Finale zwischen Kanada und den USA gewinnen die US-Boys mit 2:1 nach Verlängerung durch Jack Hughes.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gehen heute zu Ende!

Die deutschen Frauen-Duos haben am Samstag im Zweierbob mit Gold und Silber die nächsten Medaillen für Team D im Eiskanal eingesackt. Am finalen Tag der Spiele ziehen die Männer im Vierer zum krönenden Abschluss nach.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

22. Februar, 17 Uhr: USA gewinnen Eishockey-Finale

Spiel, Satz und Sieg bei Olympia!

Die USA holen sich die letzte Olympische Goldmedaille. Jack Hughes heißt der Schütze des entscheidenden Treffers zum 2:1 in der Overtime. Während bei den US-Boys die Freude riesengroß ist, müssen die Final-Gegner aus Kanada den späten Nackenschlag erstmal abschütteln.

Die USA siegen im Eishockey-Finale gegen Kanada mit 2:1 nach Overtime.  © Peter Kneffel/dpa

22. Februar, 16.38 Uhr: USA und Kanada müssen in die Overtime

Es ist und bleibt ein packendes Eishockey-Duell.

Zwischen Kanada und den USA schwanken Kufen-Waagen hin und her. Chancen gibt es hüben wie drüben, doch es bleibt auch nach dem 3. Drittel beim 1:1-Unentschieden. Doch es fällt heute definitiv

Den Kanaadiern ist gegen die USA erst ein einziges Tor gelungen.  © Peter Kneffel/dpa

22. Februar, 15.46 Uhr: Kanada gleicht aus

Kurz vorm Ende des 2. Drittels konnte Kanada im Eishockey-Finale ausgleichen.

Es steht 1:1. Der Torschütze war Cale Makar. Fällt im 3. Drittel eine Entscheidung oder muss die Overtime her?

US-Torwart Connor Hellebuck (Mitte) wurde von den Kanadiern in Spielminute 39 überwunden.  © Peter Kneffel/dpa

22. Februar, 14.52 Uhr: USA auf Goldkurs

Nach dem ersten Drittel führen die USA im Eishockey-Finale 1:0 gegen Kanada.

Das bislang einzige Tor hatte Matt Boldy in der 6. Minute geschossen.

22. Februar, 14.40 Uhr: Deutschland wird Fünfter in der Medaillenwertung

Der angestrebte dritte Rang wurde verfehlt, am Ende landet Team D auf Platz 5 bei den Winterspielen. Insgesamt wurde achtmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze geholt - 26 Medaillen an der Zahl.

In Peking vor vier Jahren wurde Deutschland hinter Norwegen noch Zweiter in der Nationenwertung.

"Deutschland ist und bleibt eine Wintersportnation. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in der Gesamtbilanz unseren eigenen Ansprüchen bei den Winterspielen 2026 nicht gerecht geworden sind", sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) laut dpa.

"Bei Olympischen Winterspielen wollen wir, wie in den vergangenen Jahren, zu den Top-3-Nationen gehören, im Sommer wieder zu den besten fünf. Die Ergebnisse aus Italien sind deshalb auch ein klarer Handlungsauftrag, unsere geplanten Reformen weiter voranzutreiben."

22. Februar, 14.23 Uhr: Lochner über sein großes Finale - "Kann ich jetzt überhaupt noch nicht glauben"

"Unglaublich, dass ein Plan nochmal so aufgeht bei meiner letzten Fuhre. Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht glauben und es wird ewig dauern, bis ich das realisiere", sagte Johannes Lochner nach seinem Olympiasieg im Viererbob dem ZDF.

"Es ist einfach so ein Traum, der sich seit zwei Jahren in meinem Kopf abgespielt hat. Dass er jetzt wahr ist - unbeschreiblich. Das ist ein Moment für die Ewigkeit", sagte Lochner, dessen Karriere nun ein "perfektes Ende" gefunden hat.

Gold im letzten Rennen für Johannes Lochner!  © dpa | Robert Michael

22. Februar, 14.19 Uhr: Finale im Eishockey wird zum Finale der Winterspiele - USA legen vor

Jetzt heißt es USA gegen Kanada. Die beiden favorisierten Herren-Mannschaften spielen um den Eishockey-Olympiasieg. Es ist die letzte sportliche Entscheidung der Winterspiele.

Bereits nach knapp sechs Minuten gehen die USA mit 1:0 in Führung.

22. Februar, 13.49 Uhr: Vorletzte Entscheidung gefallen - Schwedinnen sind Curling-Olympiasiegerinnen

Bis ins 10. End kämpfen Schweden und die Schweiz ihr mehr als 2,5 Stunden langes Finale beim Curling aus.

Am Ende sind die Schwedinnen die überglücklichen Gewinnerinnen, gewinnen mit 6:5.

Nun gibt es nur noch eine einzige Medaillen-Entscheidung bei diesen Olympischen Spielen: Das Eishockey-Finale der Herren (14.10 Uhr) zwischen den USA und Kanada.

22. Februar, 13.16 Uhr: Medaillen-Rekord! BSD rettet deutsche Olympia-Bilanz

In Peking gab es für den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) vor vier Jahren schon 16 Medaillen - in Cortina wurde das sogar deutlich überboten.

Unglaubliche 19 Medaillen holt Team D durch Rodeln, Skeleton und Bob! Ohne den Eiskanal hätte Deutschland nur siebenmal Edelmetall.

22. Februar, 13.11 Uhr: Traumkarriereende für Johannes Lochner

Bei EM, WM und Olympia musste der Bayer sich 16 Mal als Zweiter knapp geschlagen gegeben! Doch ausgerechnet bei seinem letzten großen Event ist alles anders.

Nach Gold im Zweier- nun auch der Sieg im Viererbob, angeschoben von Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer.

