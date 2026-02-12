Historischer Gold-Sieg! Deutsche Rodel-Staffel erhält "Abriss"-Erlaubnis

Cortina (Italien) - Hoffentlich ist genügend Aperol Spritz da?! Das deutsche Haus in Cortina wird am Donnerstagabend "abgerissen". Party-Queen Julia Taubitz (29) hatte es versprochen, wenn's bei der Teamstaffel Gold gibt. Dies gelang, damit fährt die Annabergerin mit zwei Olympiasiegen heim.

Als Starterin der Teamstaffel legte Julia Taubitz (29) den Grundstein. © imago/Xinhua

Mit Max Langenhan (26) und den Doppeln Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (35, 20) sowie Tobias Wendl/Tobias Arlt (beide 38) gewann Deutschland mit einem Vorsprung von 0,542 Sekunden vor Österreich und Italien (0,849).

Diese schwarz-rot-goldene Triumphfahrt sorgte für einen Eintrag in die Geschichtsbücher: Mit siebenmal Gold und einmal Bronze stiegen die Tobis zu Deutschlands erfolgreichsten Winterolympioniken auf.

Den Grundstein legte Taubitz. Die 29-Jährige bewies sich als "cooler Hund", wie Johannes Ludwig im ZDF-Studio meinte.

Grund: Die Sächsin blieb bis zum letzten Moment auf dem Schlitten liegen, kostete die Aerodynamik voll aus, um dann das Touchpad abzuschlagen und die Bahn für die Tobis freizumachen.

"Das war unglaublich. Kein Fehler, ich habe nix zu beanstanden. Ein Traum", lobte Partic Leitner (48). Der Bundestrainer versprach: "Ich gehe davon aus, die Mannschaft wird das deutsche Haus zerlegen. Das haben sie sich verdient."