Olympiasieg mit Beigeschmack: Eistanz-Duo im Kreuzfeuer der Kontroversen

Cortina (Italien) - Dieser Olympiasieg wird gleich von mehreren Kontroversen überschattet! Am Mittwochabend tanzte sich das französische Paar Guillaume Cizeron (31) und Laurence Fournier Beaudry (33) auf dem Eis zur Goldmedaille , doch seitdem kochen die sozialen Netzwerke vor Kritik über. Denn die Vorgeschichte des Duos hinterlässt einen Beigeschmack.

Guillaume Cizeron (31) und Laurence Fournier Beaudry (33) gewannen mit ihrem Auftritt die Goldmedaille in Mailand. © Stephanie Scarbrough/AP/dpa

Sportlich gelang Cizeron historisches: Der 31-Jährige schaffte es als erster Eistänzer überhaupt - vier Jahre nach seinem Triumph mit Gabriella Papadakis (30) - mit zwei unterschiedlichen Partnerinnen ganz oben aufs Podest.

Für Gesprächsstoff sorgte allerdings nicht etwa die durchaus umstrittene Punktbewertung, die trotz eines kleinen Fehlers für den Platz vor dem US-Paar Madison Chock (33) und Evan Bates (36) reichte, sondern Ex-Eispartnerin Papadakis.

Unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen veröffentlichte die 30-Jährige ihre Memoiren "Pour ne pas disparaître" ("Um nicht zu verschwinden") und bezichtigte ihren langjährigen Mitstreiter darin einer toxischen "Machtausübung" sowie einer Gefühlskälte, die ihr "das Blut in den Adern gefrieren" ließ.

Unter anderem schrieb Papadakis: "Die Idee, mich alleine mit ihm wiederzufinden, macht mir Angst."

Während ihrer Buchtour bemängelte sie unter anderem im Interview mit "Radio France" die Strukturen im französischen Verband, in denen sich junge Mädchen nicht mehr sicher fühlen würden.