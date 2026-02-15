Kampfansage bleibt wirkungslos, aber der Sachsen-Express rast auch zu Team-Silber!

Zwar hätte sich Axel Jungk eine Goldmedaille im Team mit Susanne Kreher gewünscht, doch das Dresdner Skeletoni-Duo freut sich auch über Silber.

Von Enrico Lucke

Cortina (Italien) - Um 19.31 Uhr stimmten am Sonntagabend in Cortina die 50 Fans von Axel Jungk (34) zum Schlachtruf an: "Keiner wird es wagen, unseren Axel Jungk zu schlagen." Doch wie schon im Männer-Rennen schnappte ihm auch im Mixed-Team der Brite Matt Weston (28) Gold weg und der 34-Jährige sahnte Silber ab.

Stolz zeigen Axel Jungk (34) und Susanne Kreher (27) ihr Team-Silber © Robert Michael/dpa Vorm Rennen ließ sich Jungk zu einer Kampfansage hinreißen: "Wenn ich es nicht alleine schaffe, will ich Matt wenigstens im Team schlagen. Das ist das große Ziel." Und es sah richtig gut aus für den großen Coup von Jungk und seiner Teamkollegin. Die Asse vom Dresdner SC lagen mit 30 Hundertsteln in Front, als die Britin Tabitha Stöcker (25) im Ziel war. Jungk schlug die Hände vor den Kopf im Ziel. Sollte der Traum vom Team-Gold für die Europameister wahr werden? Nein! Der Dominator der Skeleton-Szene machte dies jedoch schon auf den ersten Metern klar. Am Start nahm er Axel die 30 Hundertstel ab und die Zeit war sofort grün - ein Zeichen, dass die Briten führten. Im Ziel lag Weston 17 Hundertstel vorn. Der Sachsen-Express war trotzdem happy. Vorm Rennen meinte Susanne Kreher (27) schon: "Vielleicht ist noch die eine oder andere Medaille drin." Silber im Einzel für beide und Silber im Team - davon haben beide vor den Spielen nur geträumt.

Susanne Kreher startete zweimal schnell und fuhr zweimal zu Silber. © Robert Michael/dpa

Jetzt kann die Party für Axel Jungk und Susanne Kreher starten