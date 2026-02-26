Eisschnelllauf-Boss wirft ARD-Reporter raus: "Claudia Pechstein fast in den Selbstmord getrieben"

Berlin - Der Zoff zwischen der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) und der ARD eskaliert offenbar: Präsident Matthias Große (58) hat am Donnerstag nicht nur zwei Journalisten des öffentlich-rechtlichen Senders von einer Pressekonferenz ausgeschlossen, sondern die beiden dann auf ebenjener auch noch in alle Einzelteile zerlegt.

Matthias Große (58, M.) knöpfte sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwei ARD-Journalisten vor. © Britta Pedersen/dpa

"Das, was passiert ist, ist die größte Schande. Jeder kann mit mir sprechen, außer Jörg Mebus und Hajo Seppelt", erklärte der Lebensgefährte von Olympia-Legende Claudia Pechstein (54). "Die ARD und Hajo Seppelt haben uns die Olympischen Spiele gecrasht und das lassen wir nicht zu. Das geht so nicht."

Die Reporter hatten zu Beginn der Winterspiele in Italien an einem Bericht der "Sportschau" mitgewirkt, der Große eine willkürliche Führung des Verbands vorwirft und zudem ein belastetes Verhältnis zwischen dem 58-Jährigen und seinen Athleten sowie fragwürdige Strukturen suggeriert.

"Die ARD und Hajo Seppelt haben uns die Olympischen Spiele gecrasht und das lassen wir nicht zu. Das geht so nicht", redete sich Große in Rage - und lenkte das Thema dann auch auf seine Partnerin.

"Er (Seppelt, Anm. d. Red.) hat Claudia Pechstein fast in den Selbstmord getrieben", so der DESG-Boss. Seppelt berichtete viele Jahre über die frühere Eisschnellläuferin und ihren Kampf gegen eine letztlich ungerechtfertigte Dopingsperre.