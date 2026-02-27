Weißes Haus legt ihm Worte in den Mund: US-Olympiasieger muss KI-Schlamassel ausbaden

Washington (USA) - Die USA - oder vielmehr das Weiße Haus - machen im Moment eindrucksvoll vor, wie man sich nach einem Olympiasieg nicht gerade als guter Gewinner präsentiert. Jetzt sah sich ein Gold-Held der Eishockey-Nationalmannschaft sogar gezwungen, ein Fake-Video seiner Regierung nochmal explizit ins Reich der Fabeln zu verweisen.

Brady Tkachuk (26) feierte den Olympiasieg des US-Eishockeyteams gebührend. © Alexander Tamargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich würde sowas niemals sagen. So bin ich nicht. Ich mag das Video nicht, weil mir diese Worte niemals über die Lippen kommen würden", erklärte Brady Tkachuk (26) am Donnerstag bei einer Medienrunde.

Zuvor hatte der offizielle TikTok-Account des Weißen Hauses im Zuge des Triumphs der US-Männer im Finale gegen Kanada bei den Olympischen Winterspielen einen KI-generierten Clip gepostet, in dem der 26-Jährige zu sehen ist.

"Sie haben unsere Nationalhymne ausgebuht, also musste ich da rausgehen und diesen Ahornsirup-fressenden Arschlöchern eine Lektion erteilen", wird dem Flügelstürmer dabei in den Mund gelegt.

"Es ist eindeutig nicht echt. Das ist nicht meine Stimme und das sind nicht meine Lippen, die sich da bewegen", stellte Tkachuk klar. "Ich habe keine Kontrolle über die Accounts. Ich weiß, dass ich diese Worte nie sagen würde, aber ich kann nichts dagegen machen."

Für den US-Olympiasieger ist es eine besonders heikle Situation. Bereits seit 2018 spielt er für die Ottawa Senators in der kanadischen Hauptstadt, seit 2021 ist er der Kapitän der Mannschaft.