Kopf aus! Holt sich Francesco Friedrich jetzt im Vierer sein Gold?

Cortina (Italien) - "Er hat einen Trick gefunden, wie er uns davonfährt", meinte Francesco Friedrich (35) mit einem süffisanten und anerkennenden Lächeln auf den Lippen in Richtung von Johannes Lochner (35), seinem Nachfolger als Zweierbob-Olympiasieger . Jetzt will der Pirnaer im Vierer "Hansi" aber ärgern ...

Die Silbermedaille gefällt Francesco Friedrich (35, l.) gut. Im Vierer darf es aber trotzdem Gold werden. © Robert Michael/dpa

Deshalb war am Dienstagabend nicht viel Zeit, sich trotzdem über Silber zu freuen und über den gewaltigen Rückstand von 1,34 Sekunden auf den Berchtesgadener nachzudenken.

"Silber sieht verdammt cool aus, muss man auch sagen", so Friedrich. "Ach, wir sind zufrieden. Wie gesagt, es spiegelt die Saison wider. Hansi hat es einfach verdient, er hat uns die gesamte Saison an der Nase rumgeführt."

Nun sei es "sehr wichtig", dass seine Vierer-Anschieber Matthias Sommer (34) und Felix Straub (28) auch noch etwas "vom Kuchen abbekommen. Wir werden richtig Gas geben und mindestens so gut performen wie im Zweier."

Dass der 35-Jährige mit einer weiteren Medaille - vielleicht sogar dem fünften Olympia-Gold - am Sonntag zum erfolgreichsten Bobfahrer aufsteigen kann, ist für den Rekordweltmeister eine Nebensache.