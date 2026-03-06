NRW-Chef Hendrik Wüst fordert Steuerfreiheit für Medaillenprämien

Düsseldorf/Berlin - Nordrhein-Westfalen setzt sich für eine Steuerfreiheit bei Medaillenprämien ein.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) fordert eine Steuerfreiheit für Gewinner einer olympischen Medaille. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Gemeinsam mit Bayern, Berlin und Hamburg bringt NRW laut Staatskanzlei heute einen entsprechenden Änderungsantrag in den Bundesrat ein.

"Wir haben zu Beginn der Olympischen Winterspiele die Teilnahmeprämien des Landes deutlich erhöht und eine eigene Medaillenförderung eingeführt. Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass diese Unterstützung auch vollständig bei den Sportlerinnen und Sportlern ankommt", sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU).

Ziel ist es laut der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die bestehende Steuerbefreiung für Medaillenprämien der Stiftung Deutsche Sporthilfe auf vergleichbare Sportstiftungen der Länder auszuweiten.

"Wer für Nordrhein-Westfalen Medaillen gewinnt oder unser Land bei Olympischen und Paralympischen Spielen repräsentiert, soll von seiner Leistung auch finanziell profitieren und keine steuerliche Benachteiligung bei Prämien unseres Landes erfahren", so Wüst.