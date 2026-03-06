NRW-Chef Hendrik Wüst fordert Steuerfreiheit für Medaillenprämien
Von Oliver Auster
Düsseldorf/Berlin - Nordrhein-Westfalen setzt sich für eine Steuerfreiheit bei Medaillenprämien ein.
Gemeinsam mit Bayern, Berlin und Hamburg bringt NRW laut Staatskanzlei heute einen entsprechenden Änderungsantrag in den Bundesrat ein.
"Wir haben zu Beginn der Olympischen Winterspiele die Teilnahmeprämien des Landes deutlich erhöht und eine eigene Medaillenförderung eingeführt. Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass diese Unterstützung auch vollständig bei den Sportlerinnen und Sportlern ankommt", sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU).
Ziel ist es laut der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die bestehende Steuerbefreiung für Medaillenprämien der Stiftung Deutsche Sporthilfe auf vergleichbare Sportstiftungen der Länder auszuweiten.
"Wer für Nordrhein-Westfalen Medaillen gewinnt oder unser Land bei Olympischen und Paralympischen Spielen repräsentiert, soll von seiner Leistung auch finanziell profitieren und keine steuerliche Benachteiligung bei Prämien unseres Landes erfahren", so Wüst.
Wüst will Olympische Sommerspiele nach NRW holen
NRW hatte vor den Olympischen Winterspielen in Italien die Teilnahmeprämie für Sportler aus dem Bundesland von 3500 auf 5000 Euro erhöht und Medaillenprämien von 10.000 Euro (Bronze), 20.000 Euro (Silber) und 30.000 Euro (Gold) eingeführt.
Das Bundesland will sich für Olympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa