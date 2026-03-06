Schwere Schäden an Olympia-Bobbahn! Meisterschaften müssen abgesagt werden

Der Eiskanal und die Bobbahn in Cortina sind nach Olympia in so schlechtem Zustand, dass die italienischen Meisterschaften abgesagt werden mussten.

Von Aliena Rein

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Noch keine zwei Wochen sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina Geschichte. Und trotzdem scheint der Eiskanal in Cortina, der schon vor Beginn der Spiele für viel Wirbel gesorgt hat, schon jetzt schwer beschädigt zu sein - so sehr, dass die italienischen Meisterschaften im Bob, Skeleton und Rodeln abgesagt werden mussten.

Der olympische Eiskanal in Cortina wurde nach Ende der Spiele in verwahrlostem Zustand zurückgelassen. © Alessandra Tarantino/AP/dpa Wie unter anderem Il Nord Est berichtete, sei die Bobbahn kurz nach Ende der Spiele von Technikern auf mögliche Schäden inspiziert worden. Das Ergebnis: ein 45-seitiger Bericht, der umfassende Defekte aufdeckt! Die Inspekteure hätten die Anlage in einem Zustand "fast völliger Verwahrlosung" vorgefunden, heißt es demnach in dem Bericht. Von wenigen Maßnahmen wie dem Abbau von LED-Wänden für die Zuschauer einmal abgesehen, sei das Sliding Center Eugenio Monti "ohne jegliche Reinigung, Aufräumarbeiten oder Instandsetzung" zurückgelassen worden. Dabei seien sogar die allermeisten Räume, darunter auch der Kontrollraum im Zielbereich, nicht abgeschlossen worden, obwohl sich darin Technik im Wert von Hunderttausenden Euro befunden habe. Olympische Winterspiele Kostet Kritik ihm die Karriere? Verband verhängt Startverbot gegen deutschen Olympia-Teilnehmer! Die Konsequenz: Insgesamt belaufe sich der Schaden am Eiskanal auf rund eine Million Euro!

Olympia 2026: Die Veranstalter der Eiskanal-Wettbewerbe hinterließen Chaos