Schwere Schäden an Olympia-Bobbahn! Meisterschaften müssen abgesagt werden
Cortina d'Ampezzo (Italien) - Noch keine zwei Wochen sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina Geschichte. Und trotzdem scheint der Eiskanal in Cortina, der schon vor Beginn der Spiele für viel Wirbel gesorgt hat, schon jetzt schwer beschädigt zu sein - so sehr, dass die italienischen Meisterschaften im Bob, Skeleton und Rodeln abgesagt werden mussten.
Wie unter anderem Il Nord Est berichtete, sei die Bobbahn kurz nach Ende der Spiele von Technikern auf mögliche Schäden inspiziert worden. Das Ergebnis: ein 45-seitiger Bericht, der umfassende Defekte aufdeckt!
Die Inspekteure hätten die Anlage in einem Zustand "fast völliger Verwahrlosung" vorgefunden, heißt es demnach in dem Bericht. Von wenigen Maßnahmen wie dem Abbau von LED-Wänden für die Zuschauer einmal abgesehen, sei das Sliding Center Eugenio Monti "ohne jegliche Reinigung, Aufräumarbeiten oder Instandsetzung" zurückgelassen worden.
Dabei seien sogar die allermeisten Räume, darunter auch der Kontrollraum im Zielbereich, nicht abgeschlossen worden, obwohl sich darin Technik im Wert von Hunderttausenden Euro befunden habe.
Die Konsequenz: Insgesamt belaufe sich der Schaden am Eiskanal auf rund eine Million Euro!
Olympia 2026: Die Veranstalter der Eiskanal-Wettbewerbe hinterließen Chaos
Die Liste an Mängeln, die die Techniker in ihrem Bericht unter anderem mit Fotos dokumentierten, ist lang: Sie umfasst defekte Manometer und Startbahnschutzvorhänge, beschädigte Installations- und Isolierrohre, verbogene Rohre, lose oder fehlende Befestigungsschrauben an den Seitenwänden, abgelöste Verteilerdosen, beschädigte Elektroverteilerkästen, lose oder (teilweise) getrennte Elektrokabel, beschädigte Schutznetze, beschädigte Gipskartonplatten und Türen sowie getrennte oder durchtrennte Kabel.
Im aktuellen Zustand ist die Bobbahn in Cortina nicht nutzbar, weshalb die eigentlich für den 10. bis 12. März in Cortina angesetzten italienischen Meisterschaften nicht stattfinden können.
"Die italienischen Meisterschaften auszurichten wäre fantastisch gewesen, vor allem im Hinblick auf die Kontinuität: Wir hätten unseren anhaltenden Erfolg eindrucksvoll unter Beweis stellen können", sagte Cortinas Bürgermeister Gianluca Lorenzi bei Il Nord Est: "Doch heute müssen wir die Anlage erst einmal wieder voll funktionsfähig machen."
Da die Eiskanal-Wettbewerbe nicht zum paralympischen Programm zählen, gibt es immerhin keine Probleme mit den an diesem Freitag startenden Paralympics.
Schon vor Beginn der Spiele hatte es zahlreiche Kontroversen um den Neubau gegeben, vor allem die explodierenden Kosten und die verspätete Fertigstellung hatten für Probleme gesorgt.
Titelfoto: Alessandra Tarantino/AP/dpa