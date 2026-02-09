"Strengstens verboten": Ärzte von Lindsey Vonn bekommen Maulkorb verpasst

Treviso (Italien) - Ihr Sturz zählt wohl jetzt schon zu den schlimmsten Bildern der Olympischen Winterspiele 2026 . Lindsey Vonn (41) liegt nach dem Unglück in der Abfahrt von Cortina derzeit im Krankenhaus, wurde schon zweimal operiert. Informationen dringen nur spärlich nach draußen.

Lindsey Vonn (41) schlug mit der Hand gegen ein Tor und verlor daraufhin die Kontrolle. Beim folgenden Sturz brach sie sich den linken Unterschenkel. © AFP PHOTO / IOC-OBS

So teilte eine Sprecherin des Gesundheitsunternehmens Ulss2 der italienischen Nachrichtenagentur ANSA mit, dass die US-Amerikanerin in der orthopädischen Abteilung des Krankenhauses Ca' Foncello in Treviso liege und dort wohl auch noch einige Tage bleiben werde.

Die Olympiasiegerin von 2010 wird vom US-Team allerdings strikt abgeschirmt.

"Die Pressestellen haben strengstens verboten, Informationen jeglicher Art weiterzugeben, Ärzten zu erlauben, etwas zu sagen, und Zugang zu irgendwelchen Räumen zu gewähren", erzählte die Sprecherin.

"Entgegen unseren Vorstellungen haben sie diese Linie strikt durchgesetzt. Der Wille der Patientin hat Vorrang, daher müssen wir uns widerwillig an diese von ihnen festgelegte Linie halten", wird sie von ANSA weiter zitiert.

Trotz des Maulkorbs wird allerdings erwartet, dass das Krankenhaus noch am Montag ein Update zum Gesundheitszustand Vonns herausgibt.