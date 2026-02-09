"Strengstens verboten": Ärzte von Lindsey Vonn bekommen Maulkorb verpasst
Treviso (Italien) - Ihr Sturz zählt wohl jetzt schon zu den schlimmsten Bildern der Olympischen Winterspiele 2026. Lindsey Vonn (41) liegt nach dem Unglück in der Abfahrt von Cortina derzeit im Krankenhaus, wurde schon zweimal operiert. Informationen dringen nur spärlich nach draußen.
So teilte eine Sprecherin des Gesundheitsunternehmens Ulss2 der italienischen Nachrichtenagentur ANSA mit, dass die US-Amerikanerin in der orthopädischen Abteilung des Krankenhauses Ca' Foncello in Treviso liege und dort wohl auch noch einige Tage bleiben werde.
Die Olympiasiegerin von 2010 wird vom US-Team allerdings strikt abgeschirmt.
"Die Pressestellen haben strengstens verboten, Informationen jeglicher Art weiterzugeben, Ärzten zu erlauben, etwas zu sagen, und Zugang zu irgendwelchen Räumen zu gewähren", erzählte die Sprecherin.
"Entgegen unseren Vorstellungen haben sie diese Linie strikt durchgesetzt. Der Wille der Patientin hat Vorrang, daher müssen wir uns widerwillig an diese von ihnen festgelegte Linie halten", wird sie von ANSA weiter zitiert.
Trotz des Maulkorbs wird allerdings erwartet, dass das Krankenhaus noch am Montag ein Update zum Gesundheitszustand Vonns herausgibt.
Olympia 2026: Lindsey Vonn zweimal am Unterschenkel operiert
In einer ersten Mitteilung des Krankenhauses war am Sonntagabend die Rede davon, dass Vonn am Unterschenkel operiert worden sei, laut ANSA wurde das Bein mithilfe eines externen Fixateurs stabilisiert.
Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters teilte eine Quelle mit, dass es gleich zwei Operationen waren.
Dabei sei es darum gegangen, Komplikationen im Zusammenhang mit Schwellungen und der Durchblutung zu verhindern.
Vonn war am Sonntag in der Abfahrt von Cortina, bei der sie bereits mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schon früh im Rennen böse gestürzt und hatte sich dabei schwer am linken Bein verletzt.
Auch ihr rechtes Bein wurde während ihrer Karriere schon arg in Mitleidenschaft gezogen: Während ihres zwischenzeitlichen Karriereendes ließ sich die 41-Jährige deshalb sogar eine Teilprothese im Knie einsetzen.
Titelfoto: Bildmontage: AFP PHOTO / IOC-OBS, Felice DE SENA / ANSA / AFP