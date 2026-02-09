Edelmetall geht reihenweise kaputt! Nächstes Medaillen-Gate bei Olympia?
Mailand (Italien) - Gleich bei seinem Olympia-Debüt gewann der deutsche Biathlet Justus Strelow (29) mit der Mixed-Staffel Bronze. Doch noch am selben Abend ging die Medaille beim Feiern kaputt, bei einem Freudensprung fiel die Plakette vom Band ab - und mit dem Malheur ist Strelow nicht allein!
Schon nach dem zweiten Wettkampftag sind mindestens vier Athleten betroffen.
So berichtete Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (30), dass sie sich nur zwei Stunden lang im Besitz einer heilen Goldmedaille befunden habe.
Wie bei Strelow war ein Sprung für das Unglück verantwortlich, verriet die US-Amerikanerin auf einer Pressekonferenz - auch bei ihr brach der Steg, der Band und Plakette verbindet, als sie vor Freude durch die Gegend hüpfte, woraufhin die Medaille sich löste und zu Boden fiel.
Der deutschen Silbermedaillen-Gewinnerin Emma Aicher (22) riet sie deshalb, mit der Medaille um den Hals lieber nicht zu springen.
Die Goldmedaille von Eiskunstläuferin Alysa Liu (20), die sie erst am späten Sonntagabend überreicht bekam, hielt keine vier Stunden durch, auch die Silbermedaille der Schwedin Ebba Andersson (28) aus dem Skiathlon am Samstag ist betroffen.
Schon vier kaputte Medaillen bei den Olympischen Spielen also - und das, nachdem gerade einmal 13 von 116 Medaillenentscheidungen gefallen sind.
Alysa Liu, Ebba Andersson und Justus Strelow zeigen ihre kaputten Medaillen
Nicht die ersten Medaillen-Probleme bei Olympia
Schon bei den Olympischen Sommerspielen 2024 hatte es Wirbel um die Medaillen gegeben, denn die Bronzemedaillen waren offenbar nicht dafür gemacht, getragen oder in der Hand gehalten zu werden.
Reihenweise mussten Sportler ihre Plaketten umtauschen, weil sie angelaufen waren und aussahen, als hätten sie schon Jahrzehnte auf dem Buckel - und das wenige Monate nach Ende der Spiele.
In diesem Fall ist immerhin nicht das Edelmetall selbst betroffen - wenn die Athleten ihre Medaillen wieder in die Box legen, sind sie zumindest weiterhin schön anzuschauen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / ZUMA Press, Screenshot/TikTok/frigouscigous