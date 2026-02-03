Lindsey Vonn reißt sich das Kreuzband und will trotzdem bei Olympia starten

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Am Freitag stürzte Ski-Superstar Lindsey Vonn (41) schwer in der Abfahrt von Crans-Montana . Nun steht fest: Sie riss sich dabei das Kreuzband im linken Knie - und will trotzdem bei den Olympischen Spielen starten!

Lindsey Vonn (41) lässt sich auch von einem Kreuzbandriss nicht stoppen. © Michael Kappeler/dpa

Bei einer Pressekonferenz gab die US-Amerikanerin am Dienstag ihre Diagnose bekannt und machte klar, dass sie das auf dem Weg zu ihrem großen Ziel nicht stoppen wird.

"Ich weiß, meine Chancen sind nicht mehr so groß wie vorher. Aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen", kündigte die 41-Jährige ihre Teilnahme an der olympischen Abfahrt am kommenden Sonntag an.

Neben einem komplett gerissenen vorderen Kreuzband zog sich die viermalige Gesamtweltcupsiegerin auch eine Knochenprellung zu. Als sie am Dienstag jedoch Ski gefahren sei, habe sie sich gut gefühlt: "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei den Olympischen Spielen Ski fahren kann."

Vonn war bei der Abfahrts-Generalprobe in der Schweiz schwer gestürzt, in den Fangzäunen gelandet und lange liegen geblieben. Zwar konnte sie den Berg schließlich selbstständig herunterfahren, hielt sich aber immer wieder das Knie und wurde schließlich per Helikopter in die Klinik geflogen.