Olympia 2026: Das sind Sachsens Starter für Mailand und Cortina
Dresden/Chemnitz/Leipzig - Vom 6. bis 22. Februar steht das Highlight Olympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina auf dem Programm. Auch zahlreiche Athleten aus Sachsen reisen nach Italien. Für die einen ist es die Jagd nach dem großen Coup, für andere sind es die letzten Spiele, und andere wiederum feiern ihr olympisches Debüt.
Wir verschaffen Euch einen Überblick über die Frauen und Männer, die Sachsens Farben in Italien vertreten.
- Biathlon
- Bobsport
- Eisschnelllauf
- Rennrodeln
- Skeleton
- Ski Langlauf
- Skispringen
Biathlon
Justus Strelow
Geburtsdatum: 30. Dezember 1996 (29 Jahre)
Verein: SG Stahl Schmiedeberg
Heimatort: Hermsdorf
Wohnort: Erfurt, trainiert in Oberhof
Disziplin: Biathlon
Zur Person: In der Mixed-Staffel am 8. Februar wird Strelow gleich die Chance auf eine Medaille haben. Bei der WM 2025 gewann er Bronze. Zudem geht er davon aus, dass Einsätze in allen Disziplinen auf dem Programm stehen, da nur vier Skijäger die komplette Olympia-Norm haben. Medaillen-Chance liegt bei 90 Prozent, da die Männer in der Staffel auch gute Karten haben.
Privat ist er mit Elli verheiratet und die beiden haben seit Sommer einen gemeinsamen Sohn. Am Gewehr (Diopter) ist der Verlobungsring als Glücksbringer seiner Frau dabei.
Bobsport
Francesco Friedrich
Geburtsdatum: 2. Mai 1990 (35 Jahre)
Verein: BSC Sachsen Oberbärenburg
Heimatort: Pirna
Wohnort: Pirna
Disziplin: Bob
Zur Person: 2013 gewann er in St. Moritz seinen ersten WM-Titel. Gold im Zweier, seither rast er fast von Sieg zu Sieg bei Titelkämpfen. Einziger Dämpfer: Olympia 2014. Als Favorit angereist belegte er die Plätze sechs (Zweier) und acht (Vierer). Für ihn die wichtigsten Niederlagen und die weinenden Trainer von damals sind sein Antrieb. Danach gewann nur Friedrich: viermal Olympia-Gold, 16 WM-Siege.
Der Polizeihauptmeister bei der Bundespolizei liebt es privat, schnelle Autos zu fahren. Im BMW M4 gibt er Gas, wie im Sommer auf dem Rennrad. Verheiratet ist er mit Magdalena und beide haben zwei Söhne: Karl und Hannes. Medaillen-Prognose: Gold im Zweier wie Vierer.
Felix Straub
Geburtsdatum: 14. Mai 1997 (28 Jahre)
Verein: SC DHfK Leipzig
Heimatort: Dietenhofen
Wohnort: Leipzig
Disziplin: Bob
Als Leichtathlet war sein größter Erfolg in einer Vereinsstaffel der Titel über 4 × 100 Meter mit dem SC DHfK 2019 bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Im Dress der deutschen Nationalmannschaft gewann er bei den Staffelweltmeisterschaften 2021 im polnischen Chorzow den Weltmeistertitel über die nichtolympische Strecke der 4 × 200 Meter. In der Saison 2022/23 wechselte er ins Bob-Team Friedrich und schiebt den Vierer an. Der Lohn: WM-Gold 2024 und 2025.
Er ist Industriemechaniker und heute Polizeimeister bei der Polizei Sachsen. Medaillen-Prognose: Gold im Vierer.
Jörn Wenzel
Geburtsdatum: 13. August 2004 (21 Jahre)
Verein: BSC Oberbärenburg
Heimatort: Altenberg
Wohnort: Potsdam
Disziplin: Bob
Der Altenberger probierte sich als Skeleton-Pilot und war Mountainbiker, bevor er als Anschieber in Altenberg durchstartete. Aktuell schiebt er den Vierer von Johannes Lochner (35, Berchtesgaden) an.
Medaillen-Prognose: Silber im Vierer.
Eisschnelllauf
Josie Hofmann
Geburtsdatum: 10. Dezember 1996 (29 Jahre)
Verein: Crimmitschauer Polizeisportverein
Heimatort: Gera
Wohnort: Berlin
Disziplin: Eisschnelllauf
Ihr größter Erfolg im Eisschnelllauf ist die Silbermedaille in der Teamverfolgung bei der EM 2024, bei der WM 2025 verpasste das Team eine Medaille nur um rund eine halbe Sekunde. Hofmann, die neben der Teamverfolgung auch über 3000 Meter und im Massenstart antritt, ist auch abseits des Eises blitzschnell unterwegs und kürte sich schon zur Weltmeisterin im Inline-Speedskating.
Ohne schnelle Schuhe unter den Füßen betreibt sie ein Fernstudium, mit Handarbeiten lebt sie ihre kreative Seite aus. Medaillenchancen: alleine gering, doch in der Teamverfolgung könnte es eine Überraschung geben.
Josephine Schlörb
Geburtsdatum: 22. November 2003 (22 Jahre)
Verein: EV Dresden
Heimatort: Dresden
Wohnort: Dresden
Disziplin: Eisschnelllauf
Auch Schlörb gehörte zum Silber-Trio der EM 2024, für die Dresdnerin ist das ebenfalls der größte Triumph ihrer bisherigen Eisschnelllauf-Karriere. Wie Hofmann startet die 22-Jährige auch noch über 3000 Meter und im Massenstart.
Die Rennen muss sie allerdings mit Schlittschuhen im neuen Design bestreiten, denn das IOC verbot ihr, Schuhe mit Statements wie "Hass ist keine Meinung" oder "Diskriminierung ist ein Verbrechen" zu tragen. Medaillenchancen: im Team vorhanden.
Lea Sophie Scholz
Geburtsdatum: 16. Mai 1999 (26 Jahre)
Verein: TSV Vorwärts Mylau
Heimatort: Berlin
Wohnort: Berlin
Disziplin: Eisschnelllauf
Die Dritte im Bunde beim EM-Silber 2024 hat natürlich wie ihre beiden Kolleginnen Außenseiter-Chancen auf eine Olympia-Medaille im Team. Für diesen Traum eröffneten die deutschen Eisschnellläuferinnen eine Crowdfunding-Kampagne, durch die sie sich bessere Trainings- und Reisebedingungen finanzieren wollen.
Die Sportsoldatin bestreitet mit Teamverfolgung, Massenstart, 1500 und 1000 Meter die meisten Wettkämpfe im deutschen Team, neben dem Eis geht sie gerne reiten oder liest.
Fridtjof Petzold
Geburtsdatum: 9. April 1997 (28 Jahre)
Verein: Crimmitschauer Polizeisportverein
Heimatort: Werdau
Wohnort: Erfurt
Disziplin: Eisschnelllauf
Der Sportsoldat konnte sich bisher einmal im Weltcup auf dem Podium platzieren. Vor rund einem Jahr gelang ihm ein zweiter Platz im Massenstart, in diesem tritt er auch bei Olympia an. Zudem geht er in der Teamverfolgung und über 5000 Meter an den Start.
Auch privat ist der 28-Jährige sehr aktiv, liebt vor allem Outdoor-Sportarten wie Radfahren und Wandern und geht leidenschaftlich Geocachen. Für Petzold wäre ein Platz in den Top Ten ein Erfolg.
Rennrodeln
Julia Taubitz
Geburtsdatum: 1. März 1996 (29 Jahre)
Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal
Heimatort: Annaberg
Wohnort: Oberhof
Disziplin: Rodeln
Die Annabergerin steht für ihr Lachen. Julia Taubitz mit schlechter Laune ist sehr selten. Tränen vergoss sie lediglich 2022 in Peking. Als Olympia-Gold-Favoritin war sie angereist, nach einem Sturz im unteren Teil der Bahn platzte der Traum. Deshalb kennt die amtierende dreifache Weltmeisterin in diesem Winter nur ein Ziel: Gold.
In ihrer Freizeit genießt sie die Ausflüge im Wohnmobil, mag's schnell auf dem Motorrad und schippert als Bootsschein-Besitzerin gern übers Wasser. Medaillen-Prognose: Silber.
Timon Grancagnolo
Geburtsdatum: 4. April 2003 (22 Jahre)
Verein: ESV Lok Chemnitz
Heimatort: Chemnitz
Wohnort: Chemnitz
Disziplin: Rodeln
Mit sechs Jahren stieg er erstmals auf den Rodel. Er ist U23-Vize-Weltmeister und wurde bei der WM 2025 13.
Seine Medaillen-Chancen sind nicht vorhanden. Wenn er unter die Top Sieben kommt, wäre dies für ihn ein großer Erfolg.
Florian Müller
Geburtsdatum: 9. Oktober 2001 (24 Jahre)
Verein: WSC Oberwiesenthal
Heimatort: Annaberg
Wohnort: Annaberg
Disziplin: Rodeln
Der Motorrad-Fan war lange als Einsitzer unterwegs. Bei der Heim-WM 2024 in Altenberg wurde der Suhler Toni Eggert (37) auf ihn aufmerksam. Eggert will die eine fehlende Medaille - Olympia-Gold - holen und deshalb fragte er Müller, ob sie ein Doppel stellen wollen. Bei der WM 2025 belegten sie Platz fünf - fürs erste Jahr gut.
Mit Blick auf die Spiele haben beide eine Medaillen-Chance. Das Problem: der Start! Da hapert es und zuletzt flogen in Oberhof die Fetzen.
Skeleton
Susanne Kreher
Geburtsdatum: 20. Dezember 1998 (27 Jahre)
Verein: Dresdner SC
Heimatort: Annaberg
Wohnort: Dresden
Disziplin: Skeleton
Die Weltmeisterin von 2023 ist eine Wundertüte. Bei den Spielen hat sie eine Chance, in die Medaillen zu fahren. Realistisch ist ein Platz in den Top Sechs.
Für die Annabergerin ist es ein Traum, bei den Spielen dabei zu sein. Deshalb wird sie sich im Nachgang eine Erinnerung stechen lassen. Ihre große Leidenschaft sind Tattoos. Über 30 hat sie bereits.
Axel Jungk
Geburtsdatum: 5. März 1991 (34 Jahre)
Verein: Dresdner SC
Heimatort: Zschopau, Ortsteil Hohndorf
Wohnort: Dortmund
Disziplin: Skeleton
Der WM-Dritte hat in seiner Karriere fast alles erreicht. Als Ex-Springer kam er zum Skeleton und hat bereits drei WM-Medaillen (2 × Silber, 1 × Bronze) im Schrank, dazu holte er bei Olympia 2022 Silber. Sein großes Ziel ist Gold in Cortina. Die Chance ist allerdings gering, eine Medaille hingegen absolut realistisch.
Der Bundespolizist liebt die Herausforderung und das Abenteuer. Im Urlaub geht's gern nach Asien, und es darf gern schnell sein - auf Skiern oder mit dem Motorrad.
Ski Langlauf
Katharina Hennig Dotzler
Geburtsdatum: 14. Juni 1996 (29 Jahre)
Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal
Heimatort: Königswalde
Wohnort: Oberstdorf
Disziplin: Skilanglauf
Sie hat bereits alles erreicht: Bei den vergangenen Spielen gewann sie Gold im Teamsprint und Silber mit der Staffel. Die Klassik-Spezialistin lebt und trainiert seit Jahren am Bundesstützpunkt in Oberstdorf.
Seit April 2025 ist sie mit dem Ex-Langläufer Christian Dotzler verheiratet. Mit der Staffel und beim 50-Kilometer-Rennen kann sie nach einer Medaille greifen.
Skispringen
Selina Freitag
Geburtsdatum: 19. Mai 2001 (24 Jahre)
Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal
Heimatort: Breitenbrunn
Wohnort: Oberstdorf
Disziplin: Skispringen
Selina ist Vize-Weltmeisterin von der Groß- und Normalschanze. Die Leidenschaft für den Sport ist vererbt. Ihr Vater Holger Freitag (62) sprang bereits, sie hat zwei ältere Brüder. Der jüngere, Richard Freitag (34), gewann 2018 Olympia-Silber mit dem Team.
Fernab der Schanze zeigt Selina in ihrer Freizeit eine ganz andere Seite von sich. Ob beim Zupfen ihrer Gitarrensaiten, beim Singen oder beim Stricken lebt sie in ihrer Freizeit gern ihre kreative Seite aus. Ihre Medaillen-Chancen sind groß - Gold fraglich.
