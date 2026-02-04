Olympia 2026: Das sind Sachsens Starter für Mailand und Cortina

Bei den Olympischen Spielen 2026 gehen insgesamt 15 Sportlerinnen und Sportler für Sachsen an den Start.

Von Enrico Lucke, Aliena Rein

Dresden/Chemnitz/Leipzig - Vom 6. bis 22. Februar steht das Highlight Olympische Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina auf dem Programm. Auch zahlreiche Athleten aus Sachsen reisen nach Italien. Für die einen ist es die Jagd nach dem großen Coup, für andere sind es die letzten Spiele, und andere wiederum feiern ihr olympisches Debüt.



Wir verschaffen Euch einen Überblick über die Frauen und Männer, die Sachsens Farben in Italien vertreten.

Biathlon

Justus Strelow

Justus Strelow (29) kann sich vor allem mit der Staffel gute Chancen ausrechnen. © Sven Hoppe/dpa Geburtsdatum: 30. Dezember 1996 (29 Jahre) Verein: SG Stahl Schmiedeberg Heimatort: Hermsdorf Olympische Winterspiele Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 4. Februar Wohnort: Erfurt, trainiert in Oberhof Disziplin: Biathlon Zur Person: In der Mixed-Staffel am 8. Februar wird Strelow gleich die Chance auf eine Medaille haben. Bei der WM 2025 gewann er Bronze. Zudem geht er davon aus, dass Einsätze in allen Disziplinen auf dem Programm stehen, da nur vier Skijäger die komplette Olympia-Norm haben. Medaillen-Chance liegt bei 90 Prozent, da die Männer in der Staffel auch gute Karten haben. Privat ist er mit Elli verheiratet und die beiden haben seit Sommer einen gemeinsamen Sohn. Am Gewehr (Diopter) ist der Verlobungsring als Glücksbringer seiner Frau dabei.

Bobsport

Francesco Friedrich

Francesco Friedrich (35) strebt nach den Olympia-Siegen Nummer fünf und sechs. © Michael Kappeler/dpa Geburtsdatum: 2. Mai 1990 (35 Jahre) Verein: BSC Sachsen Oberbärenburg Heimatort: Pirna Olympische Winterspiele Warum es in diesem Jahr kein Olympisches Dorf gibt Wohnort: Pirna Disziplin: Bob Zur Person: 2013 gewann er in St. Moritz seinen ersten WM-Titel. Gold im Zweier, seither rast er fast von Sieg zu Sieg bei Titelkämpfen. Einziger Dämpfer: Olympia 2014. Als Favorit angereist belegte er die Plätze sechs (Zweier) und acht (Vierer). Für ihn die wichtigsten Niederlagen und die weinenden Trainer von damals sind sein Antrieb. Danach gewann nur Friedrich: viermal Olympia-Gold, 16 WM-Siege. Der Polizeihauptmeister bei der Bundespolizei liebt es privat, schnelle Autos zu fahren. Im BMW M4 gibt er Gas, wie im Sommer auf dem Rennrad. Verheiratet ist er mit Magdalena und beide haben zwei Söhne: Karl und Hannes. Medaillen-Prognose: Gold im Zweier wie Vierer.

Felix Straub

Felix Straub (28) gehört zur Erfolgs-Crew von Francesco Friedrich. © Robert Michael/dpa Geburtsdatum: 14. Mai 1997 (28 Jahre) Verein: SC DHfK Leipzig Heimatort: Dietenhofen Wohnort: Leipzig Disziplin: Bob Als Leichtathlet war sein größter Erfolg in einer Vereinsstaffel der Titel über 4 × 100 Meter mit dem SC DHfK 2019 bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Im Dress der deutschen Nationalmannschaft gewann er bei den Staffelweltmeisterschaften 2021 im polnischen Chorzow den Weltmeistertitel über die nichtolympische Strecke der 4 × 200 Meter. In der Saison 2022/23 wechselte er ins Bob-Team Friedrich und schiebt den Vierer an. Der Lohn: WM-Gold 2024 und 2025. Er ist Industriemechaniker und heute Polizeimeister bei der Polizei Sachsen. Medaillen-Prognose: Gold im Vierer.

Jörn Wenzel

Jörn Wenzel (21, M.) feierte in diesem Jahr den Gesamtweltcupsieg im Vierer als Teil des Teams Johannes Lochner. © Robert Michael/dpa Geburtsdatum: 13. August 2004 (21 Jahre) Verein: BSC Oberbärenburg Heimatort: Altenberg Wohnort: Potsdam Disziplin: Bob Der Altenberger probierte sich als Skeleton-Pilot und war Mountainbiker, bevor er als Anschieber in Altenberg durchstartete. Aktuell schiebt er den Vierer von Johannes Lochner (35, Berchtesgaden) an. Medaillen-Prognose: Silber im Vierer.

Eisschnelllauf

Josie Hofmann

Josie Hofmann (29, l.) feiert in Mailand ihre Olympia-Premiere. © Sven Hoppe/dpa Geburtsdatum: 10. Dezember 1996 (29 Jahre) Verein: Crimmitschauer Polizeisportverein Heimatort: Gera Wohnort: Berlin Disziplin: Eisschnelllauf Ihr größter Erfolg im Eisschnelllauf ist die Silbermedaille in der Teamverfolgung bei der EM 2024, bei der WM 2025 verpasste das Team eine Medaille nur um rund eine halbe Sekunde. Hofmann, die neben der Teamverfolgung auch über 3000 Meter und im Massenstart antritt, ist auch abseits des Eises blitzschnell unterwegs und kürte sich schon zur Weltmeisterin im Inline-Speedskating. Ohne schnelle Schuhe unter den Füßen betreibt sie ein Fernstudium, mit Handarbeiten lebt sie ihre kreative Seite aus. Medaillenchancen: alleine gering, doch in der Teamverfolgung könnte es eine Überraschung geben.

Josephine Schlörb

Josephine Schlörb (22) positioniert sich auf ihren Schlittschuhen gegen Hass und Diskriminierung. Bei den Olympischen Spielen setzt sie auf eine Weltkarte, bestehend aus dem Wort "Respekt" in verschiedenen Sprachen. © Peter Kneffel/dpa Geburtsdatum: 22. November 2003 (22 Jahre) Verein: EV Dresden Heimatort: Dresden Wohnort: Dresden Disziplin: Eisschnelllauf Auch Schlörb gehörte zum Silber-Trio der EM 2024, für die Dresdnerin ist das ebenfalls der größte Triumph ihrer bisherigen Eisschnelllauf-Karriere. Wie Hofmann startet die 22-Jährige auch noch über 3000 Meter und im Massenstart. Die Rennen muss sie allerdings mit Schlittschuhen im neuen Design bestreiten, denn das IOC verbot ihr, Schuhe mit Statements wie "Hass ist keine Meinung" oder "Diskriminierung ist ein Verbrechen" zu tragen. Medaillenchancen: im Team vorhanden.

Lea Sophie Scholz

Lea Sophie Scholz (26) tritt bei ihrer Olympia-Premiere in vier Wettbewerben an. © Sven Hoppe/dpa Geburtsdatum: 16. Mai 1999 (26 Jahre) Verein: TSV Vorwärts Mylau Heimatort: Berlin Wohnort: Berlin Disziplin: Eisschnelllauf Die Dritte im Bunde beim EM-Silber 2024 hat natürlich wie ihre beiden Kolleginnen Außenseiter-Chancen auf eine Olympia-Medaille im Team. Für diesen Traum eröffneten die deutschen Eisschnellläuferinnen eine Crowdfunding-Kampagne, durch die sie sich bessere Trainings- und Reisebedingungen finanzieren wollen. Die Sportsoldatin bestreitet mit Teamverfolgung, Massenstart, 1500 und 1000 Meter die meisten Wettkämpfe im deutschen Team, neben dem Eis geht sie gerne reiten oder liest.

Fridtjof Petzold

Im Massenstart holte Fridtjof Petzold (28, v.) seine bisher einzige Podestplatzierung. Bei Olympia rechnet er sich hier auch die besten Chancen aus. © Sven Hoppe/dpa Geburtsdatum: 9. April 1997 (28 Jahre) Verein: Crimmitschauer Polizeisportverein Heimatort: Werdau Wohnort: Erfurt Disziplin: Eisschnelllauf Der Sportsoldat konnte sich bisher einmal im Weltcup auf dem Podium platzieren. Vor rund einem Jahr gelang ihm ein zweiter Platz im Massenstart, in diesem tritt er auch bei Olympia an. Zudem geht er in der Teamverfolgung und über 5000 Meter an den Start. Auch privat ist der 28-Jährige sehr aktiv, liebt vor allem Outdoor-Sportarten wie Radfahren und Wandern und geht leidenschaftlich Geocachen. Für Petzold wäre ein Platz in den Top Ten ein Erfolg.

Rennrodeln

Julia Taubitz

Julia Taubitz (29) hat nach dem Drama bei den Olympischen Spielen 2022 eine Rechnung offen und Gold im Visier. © David Inderlied/dpa Geburtsdatum: 1. März 1996 (29 Jahre) Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Heimatort: Annaberg Wohnort: Oberhof Disziplin: Rodeln Die Annabergerin steht für ihr Lachen. Julia Taubitz mit schlechter Laune ist sehr selten. Tränen vergoss sie lediglich 2022 in Peking. Als Olympia-Gold-Favoritin war sie angereist, nach einem Sturz im unteren Teil der Bahn platzte der Traum. Deshalb kennt die amtierende dreifache Weltmeisterin in diesem Winter nur ein Ziel: Gold. In ihrer Freizeit genießt sie die Ausflüge im Wohnmobil, mag's schnell auf dem Motorrad und schippert als Bootsschein-Besitzerin gern übers Wasser. Medaillen-Prognose: Silber.

Timon Grancagnolo

Timon Grancagnolo (22) holte bereits Silber und Bronze bei den Olympischen Jugendspielen 2020. © David Inderlied/dpa Geburtsdatum: 4. April 2003 (22 Jahre) Verein: ESV Lok Chemnitz Heimatort: Chemnitz Wohnort: Chemnitz Disziplin: Rodeln Mit sechs Jahren stieg er erstmals auf den Rodel. Er ist U23-Vize-Weltmeister und wurde bei der WM 2025 13. Seine Medaillen-Chancen sind nicht vorhanden. Wenn er unter die Top Sieben kommt, wäre dies für ihn ein großer Erfolg.

Florian Müller

Florian Müller (24, r.) ist der neue Untermann von Toni Eggert (37). © Robert Michael/dpa Geburtsdatum: 9. Oktober 2001 (24 Jahre) Verein: WSC Oberwiesenthal Heimatort: Annaberg Wohnort: Annaberg Disziplin: Rodeln Der Motorrad-Fan war lange als Einsitzer unterwegs. Bei der Heim-WM 2024 in Altenberg wurde der Suhler Toni Eggert (37) auf ihn aufmerksam. Eggert will die eine fehlende Medaille - Olympia-Gold - holen und deshalb fragte er Müller, ob sie ein Doppel stellen wollen. Bei der WM 2025 belegten sie Platz fünf - fürs erste Jahr gut. Mit Blick auf die Spiele haben beide eine Medaillen-Chance. Das Problem: der Start! Da hapert es und zuletzt flogen in Oberhof die Fetzen.

Skeleton

Susanne Kreher

Susanne Kreher (27) schaffte die offizielle Olympia-Norm zwar erst kurz vor den Spielen, die Formkurve zeigt aber nach oben. © Sebastian Kahnert/dpa Geburtsdatum: 20. Dezember 1998 (27 Jahre) Verein: Dresdner SC Heimatort: Annaberg Wohnort: Dresden Disziplin: Skeleton Die Weltmeisterin von 2023 ist eine Wundertüte. Bei den Spielen hat sie eine Chance, in die Medaillen zu fahren. Realistisch ist ein Platz in den Top Sechs. Für die Annabergerin ist es ein Traum, bei den Spielen dabei zu sein. Deshalb wird sie sich im Nachgang eine Erinnerung stechen lassen. Ihre große Leidenschaft sind Tattoos. Über 30 hat sie bereits.

Axel Jungk

Axel Jungk (34) strebt bei seinen dritten Olympischen Spielen nach Gold. © Mayk Wendt/KEYSTONE/dpa Geburtsdatum: 5. März 1991 (34 Jahre) Verein: Dresdner SC Heimatort: Zschopau, Ortsteil Hohndorf Wohnort: Dortmund Disziplin: Skeleton Der WM-Dritte hat in seiner Karriere fast alles erreicht. Als Ex-Springer kam er zum Skeleton und hat bereits drei WM-Medaillen (2 × Silber, 1 × Bronze) im Schrank, dazu holte er bei Olympia 2022 Silber. Sein großes Ziel ist Gold in Cortina. Die Chance ist allerdings gering, eine Medaille hingegen absolut realistisch. Der Bundespolizist liebt die Herausforderung und das Abenteuer. Im Urlaub geht's gern nach Asien, und es darf gern schnell sein - auf Skiern oder mit dem Motorrad.

Ski Langlauf

Katharina Hennig Dotzler

Katharina Hennig Dotzler (29) kürte sich vor vier Jahren völlig überraschend zur Olympiasiegerin. Kann sie den Coup wiederholen? © Hendrik Schmidt/dpa Geburtsdatum: 14. Juni 1996 (29 Jahre) Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Heimatort: Königswalde Wohnort: Oberstdorf Disziplin: Skilanglauf Sie hat bereits alles erreicht: Bei den vergangenen Spielen gewann sie Gold im Teamsprint und Silber mit der Staffel. Die Klassik-Spezialistin lebt und trainiert seit Jahren am Bundesstützpunkt in Oberstdorf. Seit April 2025 ist sie mit dem Ex-Langläufer Christian Dotzler verheiratet. Mit der Staffel und beim 50-Kilometer-Rennen kann sie nach einer Medaille greifen.

Skispringen

Selina Freitag