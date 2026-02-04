Olympia 2026: Heute starten schon die ersten Wettkämpfe!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Obwohl die Spiele offiziell erst am 6. Februar starten, finden bereits am 4. Februar die ersten Wettkämpfe statt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord! In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

4. Februar, 11.30 Uhr: Heute starten schon die ersten Wettkämpfe

Auch wenn der offizielle Startschuss in die Olympischen Spiele erst am Freitag fällt, finden schon heute die ersten Wettkämpfe statt! Den Anfang der Winterspiele machen die Curling-Wettbewerbe, am Mittwoch um 19.05 Uhr finden im Mixed-Team mehrere Vorrundenspiele statt. Einen Überblick, welche Events heute stattfinden, findet Ihr hier: "Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 4. Februar".

Die olympische Bühne gehört am Mittwoch den Curlern. © Michael Kappeler/dpa

3. Februar, 22.18 Uhr: 92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet

Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat in den sechs Monaten vor den Spielen 7100 Dopingproben entnommen und insgesamt rund 2800 Olympia-Athleten und -Athletinnen mindestens einmal getestet. Das entspricht 92 Prozent des Teilnehmerfeldes. Der Fokus lag dabei auf den Risikodisziplinen: Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Mit anteilsmäßig mehr als 94 Prozent erwischte es demnach vor allem Athleten aus China, Deutschland, den USA und Spanien.

Am Montag wurde die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) nach einem positiven Dopingtest von den Spielen ausgeschlossen. © Matthias Schrader/AP/dpa

3. Februar, 20 Uhr: US-Team ändert Quartier-Namen

Kurz vor dem Start der Spiele nimmt das US-Olympiateam eine kuriose Änderung vor: Die Unterkunft der Delegation heißt nun nicht mehr "Ice House" (Eishaus), sondern "Winter House" (Winterhaus). Das teilten die US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey mit. Damit reagiert man offensichtlich auf eine namentliche Ähnlichkeit zur umstrittenen US-Einwanderungsbehörde "Immigration and Customs Enforcement", kurz ICE. Die Behörde war nach ihrem teils brutalen Vorgehen gegen Einwanderer und mehreren Tötungsfällen in die Kritik geraten. Für großen Unmut sorgte zuletzt auch Ankündigung der Stationierung dreier ICE-Beamter im amerikanischen Konsulat in Mailand für den Zeitraum der Spiele. Anschließend kam es am vergangenen Wochenende in der Modestadt auch zu Demonstrationen gegen ICE.

In Mailand wurde am Wochenende gegen die Präsenz von ICE-Beamten in Italien protestiert. © Antonio Calanni/AP/dpa

3. Februar, 18.38 Uhr: Deutsche Sporthilfe erhöht Medaillen-Prämien

Gute Nachrichten für die schwarz-rot-goldenen Athleten! Wie die Deutsche Sporthilfe am Dienstag mitteilte, ist ein Edelmetall-Erfolg in Italien so wertvoll wie noch nie zuvor. Die Sportförderinitiative erhöht nämlich ihre Prämien. Für den Gold-Triumph gibt es künftig 30.000 Euro (bislang 20.000 Euro), während Silber-Sieger sich bei den anstehenden Spielen zusätzlich über 20.000 Euro (bislang 15.000 Euro) freuen dürfen. Nur die Bronzemedaille bleibt bei einer Prämie von 10.000 Euro unverändert.

Eine Goldmedaille in Mailand und Cortina spült den deutschen Sportlern 10.000 Euro mehr als bisher in die Taschen. © Angelika Warmuth/dpa

3. Februar, 14.45 Uhr: Wer wird das deutsche Fahnenträger-Duo?

Wer führt Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier im San Siro an? Wie immer soll es ein Duo aus einem Mann und einer Frau sein, da die deutsche Fahne beim Einlauf von Deutschland schwenken darf. Zur Auswahl stehen jeweils drei Frauen und drei Männer. Bei den Sportlerinnen fällt die Entscheidung zwischen Snowboarderin Ramona Hofmeister (29), Bob-Pilotin Laura Nolte (27) und Skispringerin Katharina Schmid (29). Bei den Sportlern stehen Eishockey-Spieler Leon Draisaitl (30), Kombinierer Johannes Rydzek (34) sowie Rennrodler Tobias Wendl (38) zur Auswahl. Wer am Ende die Fahne tragen darf, liegt auch in Eurer Hand: Noch bis einschließlich Dienstag, dem 3. Februar, könnt Ihr mitentscheiden und auf der Homepage des DOSB für Eure Favoriten abstimmen. Auf wen die Wahl gefallen ist, wird am 5. Februar, dem Tag vor der Eröffnungsfeier in Mailand, bekannt gegeben.

2022 führten Claudia Pechmann und Francesco Friedrich das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier an. Wer wird Nachfolger des Duos? © Jae C. Hong/AP/dpa

3. Februar, 14.30 Uhr: Die Olympischen Spiele 2026 im TAG24-Ticker

Die Olympischen Spiele 2026 finden quer über Norditalien verstreut statt. © Christoph Sator/dpa