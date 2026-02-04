Skisprung-Schanzen umgebaut, aber wie viel hilft das? Vor Olympia geht die Angst um

Predazzo (Italien) - Bei der Olympia-Generalprobe im Skispringen verletzten sich mehrere Athletinnen auf den neuen Schanzen in Predazzo schwer. Danach sollten die Schanzen umgebaut werden, um die Verletzungsgefahr zu verringern - Ex-Bundestrainer Werner Schuster (56) hält davon aber wenig bis gar nichts.

Die Olympia-Schanzen in Predazzo bereiten den Skispringern nach wie vor Sorgenfalten. © -/kyodo/dpa

"Seit zehn, 15 Jahren sind wir beim Schanzenbau nicht auf dem richtigen Weg. Die neuen Schanzen sind Plumpsschanzen. In Predazzo schießt es dich wie eine Kanonenkugel am Schanzentisch heraus, und irgendwann fällt die Kanonenkugel halt runter", kritisierte der Eurosport-Experte.

Besonders für Frauen, die ohnehin anfälliger für Kreuzbandrisse sind, wird das zum Problem, wie die schweren Verletzungen von Eva Pinkelnig (37), Alexandria Loutitt (22) und Haruka Kasai (22) beim Sommer Grand Prix im September zeigten.

Zwar reagierte der Weltverband FIS umgehend und ließ nach dem Desaster die Schanzen umbauen, um die Verletzungsgefahr zu verringern. "Unsere Erfahrung zeigt aber: Alles, was man hinterher begradigt, ist Flickwerk", sagte Schuster dazu.

Am Donnerstag finden die ersten Trainings in Predazzo statt, schon am Samstag findet dann der Normalschanzen-Wettbewerb der Frauen statt - spätestens dann wird sich zeigen, ob die Schanzen-Anpassungen tatsächlich etwas gebracht haben.