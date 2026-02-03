Olympiasieger Rösch wird zum Saftgesicht

Dresden/Siebenlehn/Mailand - Im Goldanzug im Fiat Panda zu den Olympischen Winterspielen (ab Freitag) nach Mailand/Cortina: Der Pirnaer Ex-Biathlet Michael Rösch (42) hat die 800 Kilometer lange, verrückte Reise geschafft.

Schnell noch einen Schluck vom Litschi-Lieblingssaft - dann juckelt der einstige Olympiasieger im Panda nach Italien. © PR

20 Jahre nach seinem Staffel-Olympia-Gold kommentiert er für Eurosport die Biathlon-Wettbewerbe. Damit ihm die Kehle nicht austrocknet, deckte sich Rösch am Montag in der Siebenlehner Obstkelterei noch ordentlich ein.

Denn er braucht Spucke und ein geöltes Mundwerk - schließlich will Rösch auch Spenden sammeln, damit 44 Sportler der Lebenshilfe Dresden bei den Special Olympics in Saarbrücken starten können.

Deshalb packte ihm Keltereichef Tino Walcha (56) den Kofferraum voll mit seinem Lieblingssaft - "Gualitschi".

Auf dessen Etikett soll künftig auch das Konterfei von Rösch prangen. In altbewährter Heide-Tradition, denn die Kelterei sponsert viele Sportler und Vereine, etwa auch Bobfahrer Francesco Friedrich (35).

Der zeigt nicht nur auf dem Heide-Saft "Starke Früchte" sein Gesicht, er spendierte Rösch auch einen Rennanzug für dessen Spendenaktion.