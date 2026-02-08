Demos gegen ICE eskalieren! Heftige Ausschreitungen bei Olympia-Protesten

Mailand (Italien) - Krawalle in Mailand! Am Samstagabend zogen rund 3000 Menschen durch die Austragungsstadt der Olympischen Winterspiele , um gegen Themen wie Umweltbelastung und die US-Einwanderungsbehörde ICE zu demonstrieren. Dabei kam es zu teils heftigen Ausschreitungen.

Bei Protesten gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. © Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa

Beamte der US-Einwanderungsbehörde reisten nach Italien, um sich bei Olympia um den Schutz von US-Politikern wie Vizepräsident JD Vance zu kümmern. ICE steht aktuell wegen des brutalen Vorgehens samt zwei Todesfällen bei Einsätzen massiv in der Kritik.

Entsprechend wird schon seit Tagen in Mailand gegen die Präsenz der Beamten demonstriert, auf Plakaten waren Parolen wie "ICE=SS" oder "ICE out" zu lesen. Am Samstag eskalierte die Situation dann, als rund 3000 Menschen in Richtung des Olympischen Dorfes zogen.

Es flogen Molotow-Cocktails und Rauchbomben in Richtung der Polizei, die Einsatzkräfte antworteten darauf mit dem Einsatz von Wasserwerfern und Schlagstöcken.

Insgesamt wurden sechs Menschen festgenommen.