Olympia 2026 im Ticker: Erste Medaille für Team D! Vonn-Sturz überschattet Aichers Silber-Coup

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Emma Aicher bricht den deutschen Bann und holt Silber in der Abfahrt! Doch das Rennen wird von einem Sturz überschattet.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Schon am zweiten Wettkampftag gibt es die erste Medaille für Team Deutschland zu feiern: Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt und schrammt nur haarscharf an Gold vorbei. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

8. Februar, 13.17 Uhr: Johannes Høsflot Klæbo holt Favoritensieg im Skiathlon

Keine Überraschung im Skiathlon der Männer: Johannes Høsflot Klæbo hat den Wettbewerb über 2x10 Kilometer für sich entschieden und sich damit seinen sechsten Olympiasieg gesichert. Teamkollege Martin Løwstrøm Nyenget krallte sich Bronze, zwischen den beiden Norwegern gewann der Franzose Mathis Desloges Silber. Bester Deutscher wurde Friedrich Moch auf dem 26. Platz.

8. Februar, 13 Uhr: Drei deutsche Snowboarder erreichen Finalrunde

Drei deutsche Snowboarder haben die Finalrunde der besten 16 im Parallel-Riesenslalom erreicht. Bei den Frauen kämpfen Ramona Hofmeister, die 2018 Olympia-Bronze in dieser Disziplin holte, als Siebte und Cheyenne Loch als 15. der Vorläufe weiter um Medaillen. Bei den Männern erreichte nur Elias Huber als Zwölfter das Achtelfinale, Stefan Baumeister hingegen, der als amtierender Vize-Weltmeister an den Start gegangen war, schied als 18. aus.

8. Februar, 12.55 Uhr: Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt!

Fast 20 Minuten war das Rennen unterbrochen, nach dem Re-Start kann keine Athletin mehr Emma Aicher verdrängen. Damit steht fest: Die 22-Jährige holt Silber, nur 0,04 Sekunden fehlen auf Gold! Das gewinnt stattdessen Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA, Bronze angelt sich Lokal-Matadorin Sofia Goggia. Es ist die erste Medaille für Team Deutschland, die allerdings vom schweren Sturz Lindsey Vonns überschattet wird. Die zweite deutsche Starterin, Kira Weidle-Winkelmann, landet am Ende auf dem neunten Platz.

Emma Aicher fehlen im Ziel nur vier Hundertstelsekunden zu Olympia-Gold! Doch die 22-Jährige darf sich über Silber freuen. © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 12.14 Uhr: Hubschrauber bringt Lindsey Vonn ins Krankenhaus

Nach einer knappen Viertelstunde ist es so weit, Vonn kann abtransportiert werden. Der Hubschrauber bringt die US-Amerikanerin ins nächstgelegene Krankenhaus.

Ein Helikopter bringt Vonn ins Krankenhaus. © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 12.09 Uhr: Lindsey Vonn wird noch immer behandelt

Noch immer liegt Lindsey Vonn auf der Piste und wird behandelt. Jetzt nähert sich langsam der Helikopter, um die 41-Jährige abzutransportieren. Es sind schlimme Bilder, die hier gezeigt werden.

8. Februar, 12.01 Uhr: Lindsey Vonn stürzt

Das sieht gar nicht gut aus! Nachdem Kira Weidle-Winkelmann nur auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist, geht Lindsey Vonn an den Start - und stürzt ganz früh im Rennen. Die US-Amerikanerin, die mit gerissenem Kreuzband angetreten ist, bleibt mit der Hand am Tor hängen, fliegt durch die Luft und bleibt mitten auf der Piste liegen.

Lindsey Vonn bleibt mit der Hand am Tor hängen und verliert die Kontrolle. Sie überschlägt sich und bleibt auf der Piste liegen. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

8. Februar, 11.55 Uhr: Emma Aicher auf Podestkurs!

Was für eine Fahrt! Emma Aicher zeigt in der Abfahrt eine bravouröse Leistung und muss sich im Ziel nur Weltmeisterin Breezy Johnson geschlagen geben - um gerade einmal vier Hundertstel. Reicht das fürs Podest? Jetzt heißt es zittern!

8. Februar, 10.40 Uhr: Gewinnt Deutschland heute die erste Medaille?

Die Parallel-Riesenslalom-Vorläufe der Snowboarder laufen bereits, um 11.30 Uhr fällt dann die erste Medaillenentscheidung des Tages in der Abfahrt der Frauen - und Deutschland hat heute gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Sowohl Emma Aicher als auch Kira Weidle-Winkelmann haben in der Abfahrt gute Chancen auf Edelmetall, standen beide in dieser Saison schon auf dem Podium, Aicher gewann sogar eine Abfahrt. Weidle-Winkelmann präsentierte sich zudem in den beiden Trainingsläufen enorm stark, auch bei Aicher zeigt die Kurve nach oben. Bei den Snowboardern gehen Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister (Finale: 14.29 Uhr Frauen, 14.39 Uhr Männer) mit Medaillenchancen ins Rennen, im Rodel-Einsitzer der Männer (4. Durchgang: 18.40 Uhr) liegt Max Langenhan nach dem ersten Wettkampftag sogar auf Goldkurs. Auch die Biathlon-Mixedstaffel (14.05 Uhr) hat Außenseiterchancen auf Edelmetall. Den kompletten Wettkampfplan des Tages findet Ihr hier.

Emma Aicher ist eine der Topfavoritinnen auf eine Medaille oder sogar Gold in der Abfahrt. © Michael Kappeler/dpa

7. Februar, 20.54 Uhr: Japan dominiert auf dem Snowboard

Auch beim Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder wurde Edelmetall verteilt: Gold und Silber gehen nach Japan, China angelt sich die Bronzemedaille. Der große Favorit Hiroto Ogiwara ging zwar ziemlich überraschend leer aus, dafür lieferten seine beiden Landsmänner Kira Kimura (1.) und Ryoma Kimata (2.) ab. Der Chinese Yiming Su landete auf Platz drei.

Kira Kimura darf sich über Gold freuen. © Oliver Weiken/dpa

7. Februar, 20.48 Uhr: Anna Odine Stroem sorgt für die Sensation

Die Norwegerin Anna Odine Stroem hat sich am Samstagabend beim Einzelspringen der Frauen auf der Normalschanze völlig überraschend die Goldmedaille geschnappt! Die 27-Jährige landete nach bärenstarken Sprüngen 1,1 Punkte vor der haushohen Favoritin Nika Prevc auf dem ersten Platz, Dritte wurde Nozomi Maruyama aus Japan. Als beste deutsche landete Selina Freitag auf den siebten Platz, Fahnenträgerin Katharina Schmid enttäuschte hingegen mit Rang 16. Agnes Reisch wurde Neunte, während Juliane Seyfarth bereits nach dem ersten Durchgang ausschied.

Anna Odine Stroem schnappte sich die erste Goldmedaille im Skispringen der Frauen. © Swen Pförtner/dpa

7. Februar, 19.20 Uhr: Schlechter Start für Felix Loch, Max Langenhahn auf Kurs

Das hat sich Felix Loch (36) sicher anders vorgestellt! Der Rodel-Medaillenfavorit und Gesamtweltcup-Führende liegt zur Halbzeit nur auf einem enttäuschenden achten Platz. Besser machte es sein deutscher Teamkollege Max Langenhahn (26) aus Friedrichroda, der einen neuen Bahnrekord in Cortina aufstellte und das Feld vor den beiden entscheidenden Läufen an diesem Sonntag anführt.

Für Felix Loch lief es am Samstag noch nicht rund. © Robert Michael/dpa

7. Februar, 17.41 Uhr: Olympia-Rekord für Eisschnellläuferin Lollobrigida

Incredibile! An ihrem 35. Geburtstag hat Francesca Lollobrigida die erste Goldmedaille für Italien bei diesen Winterspielen gewonnen. Im Eisschnelllauf über 3000 Meter der Frauen stellte sie am Samstag mit einer Wahnsinns-Zeit von unglaublichen 3:54,28 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf, ließ die beiden Top-Kontrahentinnen Ragne Wiklund aus Norwegen sowie die Kanadierin Valérie Maltais damit weit hinter sich. Joy Beune aus den Niederlanden enttäuschte derweil als Favoritin, landete nur auf dem vierten Platz.

Die italienische Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida (35) holte sensationell das erste Gold für den Gastgeber. © Luca Bruno/AP/dpa

7. Februar, 15.50 Uhr: Eisschnelllauf der Frauen über 3000 Meter

Zwei der fünf Medaillenentscheidungen des Tages sind abgehakt. Ab etwa 16.10 Uhr rückt der Eisschnelllauf in den Fokus. Im Mailänder "Speed Skating Stadium" gehen die Frauen über 3000 Meter an den Start. Aus deutscher Sicht sind die Chancen auf Edelmetall gering, mit der 29-jährigen Josie Hofmann ist nur eine Starterin für das Team D im Feld.

Eisschnellläuferin Josie Hofmann (29) geht als einzige Deutsche an den Start. © Sven Hoppe/dpa

7. Februar, 15.08 Uhr: Sabotage-Attacke auf Bahnnetz in Italien?

Fast zeitgleich sind auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes an drei Stellen Beschädigungen gemeldet worden. Ermittler schließen nach derzeitigem Stand der Dinge einen Sabotageakt nicht aus. Zur Unterstützung wurden zudem Anti-Terror-Experten hinzugezogen. Mehr dazu hier: "Sabotage? Schäden an Bahnnetz zum Olympia-Start entdeckt"