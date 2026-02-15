 162.090

Olympia 2026 im Ticker: Deutscher Ski-Star nach "Genussfahrt" plötzlich mit Medaillenchance!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Lena Dürr liegt im Riesenslalom überraschend auf Platz zwei und hat plötzlich eine Medaillenchance.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am achten Wettkampftag wiederholten die deutschen Skeleton-Damen den Erfolg der Männer vom Freitag: Susanne Kreher schnappte sich bei ihrer Olympia-Premiere Silber, Jacqueline Pfeifer Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

15. Februar, 12.10 Uhr: Kanadier schnappt sich Gold auf der Buckelpiste

Beim Ski-Freestyle auf der Parallel-Buckelpiste wurden im kleinen und großen Finale die nächsten Medaillen vergeben: Gold geht an den Kanadier Mikael Kingsbury, der sich gegen Ikuma Horishima aus Japan durchsetzt.

Bronze angelt sich der Australier Matt Graham im Duell mit dem Japaner Takuya Shimakawa.

15. Februar, 12.01 Uhr: Deutsches Curling-Team bangt ums Halbfinale

Derweil haben die deutschen Curling-Männer eine 4:9-Pleite gegen Großbritannien kassiert. Der Einzug ins Halbfinale steht damit mächtig auf der Kippe.

Es war bereits die dritte Pleite im fünften Spiel, in den verbleibenden der Round-Robin-Phase gegen gegen Peking-Olympiasieger Schweden am Dienstag sowie Tschechien, die Schweiz und China darf sich das Team nun keinen Ausrutscher mehr erlauben.

15. Februar, 11.56 Uhr: Schwede holt Gold in der Verfolgung

Martin Ponsiluoma schnappt sich Gold in der Verfolgung über 12,5 Kilometer!

Zweiter wird Skandal-Biathlet Sturla Holm Lægreid, der nach seinem Bronze-Gewinn im Einzel einen Seitensprung gebeichtet hatte. Der dritte Platz gehört dem Franzosen Emilien Jacquelin, der lange Zeit in Führung lag, beim letzten Schießen aber gleich zwei Scheiben stehen ließ und so ausgerechnet noch von Lægreid überholt wurde, mit dem er sich im Vorfeld und im Zuge des Fremdgeh-Skandals ein verbales Wortgefecht geliefert hatte.

Bester Deutscher wird Philipp Horn auf Rang elf, Philipp Nawrath landet auf der 25. Justus Strelow kommt als 30. ins Ziel, David Zobel als 34.

Martin Ponsiluoma holt das erste Biathlon-Gold für Schweden.
15. Februar, 11.43 Uhr: Lena Dürr überraschend auf Medaillenkurs

Eigentlich gehört der Riesenslalom nicht unbedingt zu den Paradedisziplinen der deutschen Skirennläuferinnen, doch Lena Dürr hat nach dem ersten Durchgang plötzlich die Chance auf Edelmetall!

Die 34-jährige Münchnerin liegt vor dem finalen Lauf auf Platz zwei im italienischen Sandwich hinter Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone (+0,34) und mit 0,12 Sekunden Vorsprung vor Sofia Goggia.

"Es hat so Spaß gemacht, oh Mann! Da steht man oben und die Sonne scheint, alles ist angerichtet. Dass es dann so gelingt: Das war einfach eine Genussfahrt", sagte die Bayerin im ZDF.

Schnappt sich Lena Dürr eine Medaille im Riesenslalom?
15. Februar, 11.31 Uhr: Raimund und Wellinger springen im Super Team

Philipp Raimund und Andreas Wellinger vertreten die deutschen Skispringer im Super-Team-Wettbewerb. Gesprungen wird am Montag (19 Uhr und 20.20 Uhr/ZDF, Eurosport) von der Großschanze.

Raimund hatte zum Olympia-Auftakt Gold von der Normalschanze gewonnen. Beim Springen von der Großschanze landete er am Samstag auf Rang neun. Wellinger, Olympiasieger von 2018, wurde Fünfzehnter.

Das Super Team wird erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Statt durch vier Athleten, wie im alten Mannschaftswettbewerb, wird jede Nation nur durch zwei Sportler vertreten.

Philipp Raimund (25, l.) und Andreas Wellinger (30) springen am Montag wieder um eine Medaille für Deutschland.
15. Februar, 11.22 Uhr: Handgranate nahe Skisprung-Anlage aufgetaucht

Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden. Die Handgranate sei inzwischen von Experten entschärft worden. Gefahr habe laut Polizei keine bestanden.

Rund um die Skisprung-Anlage von Predazzo herrschte für einen Moment explosive Stimmung.
15. Februar, 10.34 Uhr: Fabian Gratz nach Riesenslalom-Aus enttäuscht

"Du fokussierst dich so lange und dann ist es so schnell vorbei, das tut extrem weh", sagte der 28-Jährige. Als Zehnter des ersten Durchgangs hatte sich Gratz am Samstag eine gute Ausgangsposition erarbeitet: zum Bronzerang waren es nur 0,71 Sekunden Rückstand.

Ein Fahrfehler im zweiten Lauf machte seinen Traum von einer Olympia-Medaille dann aber zunichte. "Vielleicht bin ich es zu direkt angegangen", resümierte er. Ob er auch am Montag beim Slalom (10 Uhr/13.30 Uhr, ZDF und Eurosport) an den Start gehen wird, konnte Gratz noch nicht sagen.

Ein Fahrfehler machte den Traum von einer olympischen Medaille zunichte. Fabian Gratz zeigte sich nach seinem Ausscheiden enttäuscht.
15. Februar, 10.09 Uhr: Biathletin nach positivem Dopingtest wieder in der Loipe

Rebecca Passler (24) wurde noch im Januar positiv auf Letrozol - ein Medikament, das den Östrogenspiegel senken kann - getestet. Die Biathletin flog aus dem italienischen Kader, durfte nicht bei Olympia starten. Dann kam die Wende, jetzt könnte Passler doch noch um eine Medaille kämpfen.

Montag soll die 24-Jährige erstmals bei den Olympischen Winterspielen an einem offiziellen Training teilnehmen. "Wir freuen uns riesig, sie wieder bei uns zu haben", sagte Teamkollegin Dorothea Wierer (35).

Ob Passler am Mittwoch (14.45 Uhr) in der Frauenstaffel starten darf, ist derweil noch offen. Bis Dienstag soll eine Entscheidung fallen.

Für Rebecca Passler (24) könnte der Olympia-Traum doch noch wahr werden. (Archivfoto)
14. Februar, 22.34 Uhr: Der achte Wettkampftag ist beinahe komplett

Im Shorttrack laufen heute noch sowohl bei den Männern als auch den Frauen die Entscheidungen - allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Vorbehaltlich dieser Ergebnisse liegt Deutschland auf Platz sechs des Medaillenspiegels, während wir uns für heute verabschieden.

14. Februar, 21.53 Uhr: Gold-Helm Raimund wird diesmal Neunter und im Nachgang provoziert

Solche Szenen braucht es wirklich nicht! Slowenische Fans zeigten sich gegenüber Deutschlands Olympiasieger Philipp Raimund nach dessen neuntem Platz gehässig: "Logischerweise bin ich jetzt gerade leicht gefrustet", so Raimund im Anschluss.

Mit dem slowenischen Sieger Prevc habe er kein Problem, mit dem unsportlichen Verhalten der Anhänger schon: "Ich glaube, die Fans nehmen sich manchmal zu viele Rechte raus. [...] Das fand ich ein bisschen unangebracht."

Philipp Raimund konnte seinen Fabel-Sprung nicht wiederholen und war im Anschluss enttäsucht.
14. Februar, 20.56 Uhr: Keine erneute Skisprung-Sensation

Das wäre zu schön gewesen! Philipp Raimund konnte seine Fabel-Sprünge auf der olympischen Großschanze nicht wiederholen und wurde Neunter mit 131 und 136 Metern.

Gold schnappte sich Favorit Domen Prevc aus Slowenien, Silber ging an den Japaner Ren Nikaido, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, Andreas Wellinger wurde als zweitbester Deutscher Fünfzehnter.

