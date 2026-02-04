Mehrere Athletinnen isoliert: Im Olympischen Dorf ist das Norovirus ausgebrochen

Mailand (Italien) - Das kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt! Bei den finnischen Eishockeyspielerinnen ist unmittelbar vor dem Start der Olympischen Spiele das Norovirus ausgebrochen. Mehrere Spielerinnen klagen über Symptome - und schon am Donnerstagabend absolviert das Team sein erstes Spiel.

Bei den Olympischen Spielen 2022 holte das finnische Frauen-Team Bronze. © GABRIEL BOUYS / AFP

Wie der finnische Sender Yle berichtete, hätten vier Spielerinnen im Laufe des Abends und in der Nacht zu Mittwoch Magenprobleme entwickelt.

Weil das Norovirus hochansteckend ist, wurden sowohl die betroffenen Athletinnen als auch ihre Zimmergenossinnen isoliert, als Vorsichtsmaßnahme sagte Finnland sowohl das geplante Training als auch Medientermine des Teams am Mittwoch ab.

"Sämtliche Teameinrichtungen im Wettkampfdorf und in der Eishalle werden desinfiziert, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Jeglicher Kontakt wird vorerst vermieden", sagte Teamärztin Maarit Valtonen einer Verbandsmitteilung zufolge.

"Noro ist eine Herausforderung, weil es leicht über Oberflächen, die Luft und Lebensmittel übertragen wird. Man kann sich überall anstecken."