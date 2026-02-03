Olympia 2026: Geldsegen für deutsche Sportler! Goldmedaille so wertvoll wie nie

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die Deutsche Sporthilfe hat die Medaillenprämien für die deutschen Sportler erhöht.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord! In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

3. Februar, 18.38 Uhr: Deutsche Sporthilfe erhöht Medaillen-Prämien

Gute Nachrichten für die schwarz-rot-goldenen Athleten! Wie die Deutsche Sporthilfe am Dienstag mitteilte, ist ein Edelmetall-Erfolg in Italien so wertvoll wie noch nie zuvor. Die Sportförderinitiative erhöht nämlich ihre Prämien. Für den Gold-Triumph gibt es künftig 30.000 Euro (bislang 20.000 Euro), während Silber-Sieger sich bei den anstehenden Spielen zusätzlich über 20.000 Euro (bislang 15.000 Euro) freuen dürfen. Nur die Bronzemedaille bleibt bei einer Prämie von 10.000 Euro unverändert.

Eine Goldmedaille in Mailand und Cortina spült den deutschen Sportlern 10.000 Euro mehr als bisher in die Taschen. © Angelika Warmuth/dpa

3. Februar, 14.45 Uhr: Wer wird das deutsche Fahnenträger-Duo?

Wer führt Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier im San Siro an? Wie immer soll es ein Duo aus einem Mann und einer Frau sein, da die deutsche Fahne beim Einlauf von Deutschland schwenken darf. Zur Auswahl stehen jeweils drei Frauen und drei Männer. Bei den Sportlerinnen fällt die Entscheidung zwischen Snowboarderin Ramona Hofmeister (29), Bob-Pilotin Laura Nolte (27) und Skispringerin Katharina Schmid (29). Bei den Sportlern stehen Eishockey-Spieler Leon Draisaitl (30), Kombinierer Johannes Rydzek (34) sowie Rennrodler Tobias Wendl (38) zur Auswahl. Wer am Ende die Fahne tragen darf, liegt auch in Eurer Hand: Noch bis einschließlich Dienstag, dem 3. Februar, könnt Ihr mitentscheiden und auf der Homepage des DOSB für Eure Favoriten abstimmen. Auf wen die Wahl gefallen ist, wird am 5. Februar, dem Tag vor der Eröffnungsfeier in Mailand, bekannt gegeben.

2022 führten Claudia Pechmann und Francesco Friedrich das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier an. Wer wird Nachfolger des Duos? © Jae C. Hong/AP/dpa

3. Februar, 14.30 Uhr: Die Olympischen Spiele 2026 im TAG24-Ticker

Die Olympischen Spiele 2026 finden quer über Norditalien verstreut statt. © Christoph Sator/dpa