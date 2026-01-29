Warum es in diesem Jahr kein Olympisches Dorf gibt

Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Ein Olympisches Dorf im traditionellen Sinn wird es in Mailand und Cortina jedoch nicht geben.

Von Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - In der kommenden Woche starten endlich die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Eine Sache wird allerdings anders sein als in den vergangenen Jahren: Es gibt kein klassisches Olympisches Dorf.

Das Olympische Dorf in Cortina d'Ampezzo besteht aus lauter kleinen Hütten. Hier wohnen unter anderem die alpinen Skifahrerinnen. © Stefano Rellandini / AFP Anstatt in einer einzelnen Stadt oder an einem Ort finden die Winterspiele in diesem Jahr in Clustern über ganz Norditalien hinweg verteilt statt: So werden die Eishallen-Wettbewerbe in Mailand durchgeführt, die Skispringer starten im mehr als 200 Kilometer entfernten Predazzo. Noch weiter weg ist Antholz, wo die Biathleten ihre Rennen absolvieren. Das allerdings immerhin mit beiden Geschlechtern zusammen, im Gegensatz zu den alpinen Skifahrern, bei denen die Männer-Wettbewerbe in Bormio, die Frauen-Wettbewerbe aber in Cortina d'Ampezzo stattfinden. Die Orte liegen zwar "nur" etwa 135 Kilometer Luftlinie auseinander, durch die Gebirgsstraßen beträgt die Fahrzeit zwischen den beiden Wettkampfstätten allerdings mehr als fünf Stunden. Olympische Winterspiele Verzweifelter Kampf um sechste Olympia-Teilnahme: Wurde sie Opfer eines Betruges? Entsprechend kann es keinen zentralen Punkt geben, von dem aus die Athleten aller Sportarten zu ihren insgesamt sieben Wettkampfstätten aufbrechen, stattdessen hat jeder Standort sein eigenes kleines Olympisches Dorf - vom typischen Geist der Spiele wird entsprechend nicht überall etwas zu spüren sein.

Im Olympia-Dorf in Mailand sind unter anderen die Eishockey-Spieler und Eiskunstläufer untergebracht. © Stefano Rellandini / AFP

Olympia 2026: Athleten sind nicht begeistert von getrennten Unterkünften