Nach dem Silber-Triumph folgt der Rausschmiss! Deutscher Olympia-Star sucht Bleibe

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Zwei Silbermedaillen im Eiskanal erbeutet, aber keine Bleibe mehr: Axel Jungk (34) sucht nach einem Schlafplatz in Cortina!

Axel Jungk (34) genoss die Party im Deutschen Haus. Nach Silber im Einzel und mit dem Team hatte er sich die auch verdient. © IMAGO/Funke Foto Services

"Wir mussten früh unsere Sachen packen, weil wir morgen aus dem Olympischen Dorf müssen", meinte der 34-Jährige nach einer langen Partynacht in Italien. "Bin gegen 6.30 Uhr ins Bett. Ein bisschen geschlafen habe ich schon, kann ich aber auch die nächsten Wochen nachholen", so das Ass vom Dresdner SC im ZDF-Sportstudio.

Die Frage ist allerdings, wo schläft er die kommenden Tage? Er will in Cortina jetzt "alles aufsaugen und mitnehmen, was geht". Da aber die Betten im kleinen Olympischen Dorf zum Beispiel für die Viererbob-Anschieber gebraucht werden, ging sein Hilferuf via ZDF raus: "Wer gerade zuschaut und Platz für paar Sportler hat, wir würden uns freuen."

Freuen würden sich auch seine Fans, wenn der Zschopauer noch ein paar Jahre dranhängt. Am 5. März wird er allerdings 35 und sein langjähriger deutscher Kontrahent, Christopher Grotheer (33), macht Schluss. Wie steht's um die Zukunftspläne des Bundespolizisten?