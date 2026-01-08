Riesen-Streit um Olympia-Ausschluss! Athletin wehrt sich: "Ich komme trotzdem"

Predazzo (Italien) - "Ihr Pech - ich komme trotzdem!" Mit dieser Aussage verschafft Wintersportlerin Annika Malacinski (24) ihrem Frust Luft. Denn die US-Amerikanerin betreibt Nordische Kombination - und in dieser Sportart sind Frauen nach wie vor nicht bei den Olympischen Spielen zugelassen.

Annika Malacinski (24) segelt zwar im Weltcup von den Schanzen, bei den Olympischen Spielen darf die Nordische Kombiniererin aber nicht teilnehmen. © JOE KLAMAR / AFP

In rund einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Doch während sich in jeder Sportart Männer wie Frauen gleichermaßen auf das Saison-Highlight vorbereiten, schauen die Kombiniererinnen in die Röhre. Zu jung sei die Sportart, zu wenig Nationen feierten Erfolge, argumentierte das IOC 2022, als es den Frauen die Tür vor der Nase zuschlug und seither auch nicht wieder öffnete.

Für Malacinski Grund genug, ein Protestvideo zu drehen und auf Social Media hochzuladen. Den Clip, der sie mit zwei riesigen Koffern an einem Flughafen zeigt, betitelt sie mit den Worten: "POV: Du packst für die Olympischen Spiele, bei denen du überhaupt nicht antreten darfst."

Statt sich mit den Besten der Welt um Medaillen zu duellieren, wird die 24-Jährige allerdings höchstens den Männern oder Athleten in anderen Sportarten von der Tribüne aus zuschauen dürfen - eine echte Herausforderung für die aktuell 13. des Gesamtweltcups.

"Dieser Februar wird DER härteste Monat meines Lebens. Zu wissen, dass ich und so viele andere Frauen absolut in der Lage sind, auf der höchsten Stufe des Sports zu stehen, aber allein aufgrund unseres Geschlechts davon ausgeschlossen werden ... Was soll das eigentlich?", fragte Malacinski.