Wenig erwartet, trotzdem enttäuscht? Scharfe Kritik nach deutschem Biathlon-Debakel

Antholz (Italien) - Für die deutschen Biathleten endeten die Olympischen Spiele mit der schwächsten Bilanz seit 1976 , die Konkurrenz ist enteilt. DSV-Ikone Sven Fischer (54) kritisiert die dahinter stehenden Strukturen im deutschen Biathlon scharf.

Sven Fischer (54) erlebte die Olympischen Spiele als Biathlon-Experte des ZDF hautnah mit und sah, wie Deutschland viermal auf Platz vier landete, aber nur eine Medaille holte. © IMAGO / Christian Heilwagen

Von einer Enttäuschung will der zweimalige Gesamtweltcup-Sieger trotz einer einzigen Bronze-Medaille in elf Olympia-Rennen nicht sprechen.

"Enttäuscht kann man nur werden, wenn man ganz viel erwartet. Das war bei mir nicht der Fall", kommentierte der 54-Jährige trocken bei der WAZ.

Er finde es "schade, dass wir vorn nicht stärker mitkämpfen konnten. Aber im Prinzip bestätigten sich bei den Olympischen Spielen nur die Ergebnisse vom Weltcup: Gute Leistungen ja, Podium nur selten."

Zwar sei die Konkurrenz größer geworden als in der Vergangenheit, doch auch die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt sei bei den deutschen Biathleten nicht ideal gelaufen, nicht jeder sei in Topform gewesen.

"Insgesamt gesehen ist auf alle Fälle auch die Altersstruktur zu bemängeln. Andere Nationen sind da jünger und breiter aufgestellt", sagte Fischer. Kurzum: Es hapert im deutschen Nachwuchs!