"Unfassbar wütend": Das macht deutsche Gesamtweltcup-Siegerin so sauer

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina dürfen keine Nordischen Kombiniererinnen an den Start gehen - für Nathalie Armbruster ein absolutes Unding.

Von Aliena Rein

Mailand - In weniger als sieben Wochen starten die Olympischen Spiele in Italien. Nicht dabei ist die deutsche Gesamtweltcupsiegerin der Nordischen Kombination, Nathalie Armbruster (19) - allerdings nicht, weil sie verletzt ist oder in einer Formkrise steckt, sondern weil ihre Sportart als einzige keine Frauen bei Olympia zulässt.

Nathalie Armbruster (19) gewann im vergangenen Winter den Gesamtweltcup. Bei Olympia darf sie allerdings nicht um Medaillen kämpfen - in der Nordischen Kombination gibt es als einzige Sportart nur Männer-Wettbewerbe. © Christoffer Andersen/NTB/dpa Für Armbruster ist das, auch wenn die Entscheidung dafür bereits vor vielen Jahren getroffen wurde, noch immer ein Schlag ins Gesicht. Es mache sie "unfassbar wütend, es belastet mich emotional sehr", erzählte die 19-Jährige bei Sport1. Besonders problematisch ist für sie, dass die Olympia-Tür trotz der klaren Entwicklung in der Frauen-Kombination schon 2022 zugeschlagen wurde. Wintersport Sachsens Top-Rodlerin Taubitz verpasst heimische Weihnachtstradition: "Dieses Jahr besonders hart" Die Entscheidung sei "heutzutage einfach nicht mehr zu rechtfertigen", sagte die Schwarzwälderin: "Das war der größte Fehler, den das IOC gemacht hat und kam in meinen bisherigen Aussagen über das Thema noch überhaupt nicht richtig rüber. Ich glaube, hätte man gesagt: 'Wir beobachten das erstmal ein paar Jahre bis zur Saison 2024/25', hätte man auch anders entschieden."

Olympia 2026: Nicht-Berücksichtigung der Kombiniererinnen für Nathalie Armbruster "ungerecht und abwertend"