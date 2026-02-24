Ihr Bein musste beinahe amputiert werden! Lindsey Vonn enthüllt, wie schlimm es um sie stand

USA - Zwei Wochen nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen konnte Lindsey Vonn (41) endlich das Krankenhaus verlassen. Die Gelegenheit nutzte die Speed-Queen, um ihre Follower über das komplette Ausmaß ihrer Verletzung aufzuklären.

Lindsey Vonn (41) erklärt ihren Fans ihre schlimme Verletzung und enthüllt, wie schlimm es um sie stand. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lindseyvonn (2)

Es sei "bei weitem die extremste, schmerzhafteste und herausforderndste Verletzung, die ich in meinem ganzen Leben durchgemacht habe, um das Hundertfache", erzählte die 41-Jährige: "Ich kann euch nicht sagen, wie schmerzhaft es war."

Dann erzählte sie zum ersten Mal, was eigentlich bei dem Crash in der Olympia-Abfahrt genau in ihrem Bein passiert war: Vonn erlitt eine komplexe Schienbeinfraktur, dazu einen Bruch des Wadenbeinkopfs und des Tibiaplateaus, wie sie anhand von CT-Bildern ihres Beines veranschaulichte.

"Der Grund dafür, dass es so komplex war, ist, dass ich ein Kompartmentsyndrom hatte", erklärte die Olympiasiegerin von 2010. Dabei sammelt sich Blut im Gewebe und schädigt durch den Druck Muskeln, Nerven, Sehen und Blutgefäße.

"Dr. Tom Hackett hat mein Bein vor der Amputation gerettet", schilderte die US-Amerikanerin die schockierenden Umstände ihrer Verletzung. Dafür habe er eine sogenannte Fasziotomie durchgeführt, Vonns Bein an zwei Stellen der Länge nach aufgeschnitten, um den Druck vom Gewebe zu nehmen.