Er kürzte einfach ab! Wirbel um Silbermedaillen-Gewinner bei Olympia

Tesero (Italien) - Dieser Move sorgt für Aufregung! Der Franzose Mathis Desloges (23) gewann im Skiathlon bei den Olympischen Spielen Silber - doch während des Rennens verstieß er klar gegen die Regeln und kürzte ab. Lange stand eine Disqualifikation im Raum.

Mathis Desloges (23) strahlte auf dem Siegertreppchen über beide Ohren. Doch bis er Silber in der Hand hielt, musste er darum bangen, dass sein Wettkampf überhaupt gewertet wird. © Daniel Karmann/dpa

Beim Skiathlon laufen die Sportler zunächst zehn Kilometer im klassischen Stil, dann zehn Kilometer in der Skating-Technik.

Im Skating-Teil wollte Desloges, der zur fünfköpfigen Führungsgruppe gehörte, dann allerdings an der falschen Stelle abbiegen und bemerkte seinen Fehler zu spät, als seine Kollegen erst einen Korridor später abbogen.

Anstatt umzudrehen und sich von hinten an die Konkurrenz zu hängen, nahm er kurzerhand die Abkürzung durch die Streckenmarkierungen, die sogenannten V-Boards, hindurch!

Durch den verbotenen Zug sparte sich der 23-Jährige einige Meter und blieb trotz seines Fehlers an der Spitze des Feldes. Im Ziel musste er sich dann nur Seriensieger Johannes Høsflot Klæbo (29) geschlagen geben.

Doch bis zur Siegerehrung hieß es Zittern, denn die Jury tagte wegen des Regelverstoßes - Desloges drohte die Disqualifikation.