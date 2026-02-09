Schwester von Lindsey Vonn musste Horror-Sturz mitansehen: "Kein gutes Zeichen"

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Es waren schlimme Bilder, die es bei der Olympia-Abfahrt der Frauen zu sehen gab: Superstar Lindsey Vonn (41) stürzte schwer und blieb lange auf der Piste liegen, ihre Schmerzensschreie waren im TV zu hören. Auch für ihre Schwester waren die Szenen nur schwer zu ertragen.

Lindsey Vonn (41) verunglückte schon nach 13 Fahrsekunden auf der Piste in Cortina. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

"Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten", sagte Karin Kildow bei NBC: "Wenn so etwas passiert, hofft man sofort, dass sie okay ist, und es war beängstigend. Wenn man sieht, wie die Tragen herausgeholt werden, ist das kein gutes Zeichen."

Vonn war nach nur 13 Sekunden mit der Hand an einem Tor hängen geblieben, woraufhin es die 41-Jährige komplett ausgehebelt hatte.

Der Sturz hatte zwar nichts damit zu tun, dass die US-Amerikanerin trotz eines Kreuzbandrisses an den Start gegangen war, doch nach dem Sturz hielt sich die Olympiasiegerin von 2010 das ohnehin schon lädierte Knie und konnte nicht selbstständig aufstehen. Ein Helikopter brachte sie schließlich ins Krankenhaus.

Wie es um Vonn steht, wusste allerdings auch ihre Schwester nicht, sie bestätigte aber, dass die viermalige Gesamtweltcupsiegerin derzeit untersucht werde.