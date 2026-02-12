 102.069

Olympia 2026 im Ticker: Wer holt heute die nächsten Goldmedaillen?

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Der sechste Olympia-Tag hat es erneut in sich. Mehrere Medaillen werden heute vergeben.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am fünften Wettkampftag lieferten vor allem die deutschen Rodler und Rodlerinnen im Doppelsitzer ab: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina holten die Silbermedaille, Tobias Wendl und Tobias Arlt fuhren zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

12. Februar, 8.15 Uhr: Wer holt sich die nächsten Medaillen?

Tag sechs der Olympischen Spiele 2026 bringt das nächste volle Programm.

So stehen unter anderem heute der Frauen-Super-G, der Skilanglauf der Frauen über 10 Kilometer, das Snowboard-Cross-Finale der Männer sowie die Mixed Staffel im Rodeln an.

Die Entscheidungen des Tages im Überblick: "Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 12. Februar"

Der sechste Olympia-Tag hat es erneut in sich. Mehrere Medaillen werden heute vergeben.  © Foto von FRANCK FIFE / AFP

11. Februar, 22.58 Uhr: Frankreich greift letzte Goldmedaille des Tages ab

Die letzte Goldmedaille des Abends landet in Frankreich: Guillaume Cizeron und Laurence Fournier Beaudry verzaubern Publikum und Punktrichter beim Eistanz und landen ganz oben auf dem Podest vor dem US-amerikanischen Duo Madison Chock und Evan Bates sowie den Kanadiern Piper Gilles und Paul Poirier.

Damit verabschieden wir uns aus dem fünften Wettkampftag. In unserem Medaillenspiegel könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen, welche Nationen derzeit abräumen.

11. Februar, 20.36 Uhr: Im Eiskunstlauf werden heute noch Medaillen vergeben

Eine Medaillen-Entscheidung steht heute noch aus: Aktuell läuft das Finale im Eistanz, allerdings ohne deutsche Beteiligung.

11. Februar, 20.15 Uhr: Deutschland gewinnt Bronze im Doppelsitzer!

Tobias Wendl und Tobias Arlt profitieren im zweiten Durchgang von einem Fehler des führenden Duos aus den USA und schnappen sich so die Bronzemedaille!

Gold bleibt - wie schon bei den Damen - in Italien, Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner dürfen jubeln. Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich freuen sich derweil über Silber. Das zweite deutsche Duo Toni Eggert und Florian Müller schrammt mit dem vierten Platz knapp am Podest vorbei, Marcus Mueller und Ansel Haugsjaa aus den USA fallen am Ende bis auf Rang sechs ab.

Die beiden Jungspunde aus den Vereinigten Staaten starteten eigentlich auch stark in den zweiten Durchgang und waren schon auf Goldkurs, leisteten sich im Mittelabschnitt dann aber einen Patzer. Somit ging es weit zurück, Wendl/Arlt sprangen noch überraschend aufs Treppchen.

Bei Tobias Wendl und Tobias Arlt brachen nach ihrem Überraschungs-Bronze alle Dämme.
Bei Tobias Wendl und Tobias Arlt brachen nach ihrem Überraschungs-Bronze alle Dämme.  © Michael Kappeler/dpa

11. Februar, 19.58 Uhr: Jordan Stolz gewinnt Gold, Finn Sonnekalb verpasst das Podest deutlich

Nach dem Skandal um Joep Wennemars und Lian Ziwen landet der Niederländer nur auf dem fünften Platz, Gold geht in die USA.

Jordan Stolz schnappt sich den Sieg über 1000 Meter, der Niederländer Jenning de Boo gewinnt Silber. Zhongyan Ning aus China landet auf dem dritten Platz.

Enttäuschend lief der Abend für die deutsche Edelmetall-Hoffnung Finn Sonnekalb, der ganze zwei Sekunden unterhalb seiner Bestzeit blieb und lediglich 12. wurde. Allerdings bremste ein Infekt den 18-Jährigen womöglich auch aus. Mit Moritz Klein und Hendrik Dombek fuhren zwei weitere deutsche Athleten auf die Plätze 15 und 16.

Für Finn Sonnekalb hat es über 1000 Meter nicht zu einer Medaille gereicht.
Für Finn Sonnekalb hat es über 1000 Meter nicht zu einer Medaille gereicht.  © Peter Kneffel/dpa

11. Februar, 19.44 Uhr: Eklat beim Eisschnelllauf!

Der Chinese Lian Ziwen nimmt dem niederländischen Eisschnellläufer Joep Wennemars beim Wettbewerb über 1000 Meter den Außenbahnvorteil und bringt ihn damit völlig aus der Fassung!

Die heikle Szene kostete den Sohn von Olympia-Legende Erben Wennemars (50) wertvolle Sekunden im Medaillenrennen, weshalb der 23-Jährige auch frustriert gestikulierte, seinen Kontrahenten im Zieleinlauf wütend anging und wegschubste. Eine unschöne Szene!

11. Februar, 19.15 Uhr: Deutsche Rodlerinnen holen Silber!

Dajana Eitberger und Magdalena Matschina behaupten den zweiten Platz und gewinnen die Silbermedaille!

Gold geht mit 0,120 Sekunden Vorsprung an die italienischen Lokalmatadorinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer, Selina Egle und Lara Michaela Kipp (+0,259 Sekunden) aus Österreich fahren zu Bronze.

Eitberger und Matschina legten einen starken zweiten Lauf im Eiskanal hin, doch das beste Duo des Abends ließ sich davon zum Abschluss nicht beeindrucken und sauste fehlerfrei zum Triumph ins Ziel. Der Jubel ist allerdings bei allen sechs Athletinnen auf dem Podest riesengroß.

Dajana Eitberger und Magdalena Matschina gewinnen die nächste Rodel-Medaille für Team D!
Dajana Eitberger und Magdalena Matschina gewinnen die nächste Rodel-Medaille für Team D!  © Robert Michael/dpa

11. Februar, 18.20 Uhr: Auch deutsche Rodel-Männer haben Medaillen-Chancen

Die beiden deutschen Doppelsitzer-Duos Toni Eggert und Florian Müller sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt schielen ebenfalls auf Edelmetall.

Aktuell stehen Eggert/Artl nach dem 1. Durchgang auf Platz vier, dahinter lauern Wendl /Arlt als fünftbestes Team. Marcus Mueller und Ansel Haugsjaa aus den USA führen im Moment, dahinter würden es Thomas Steu mit Wolfgang Kindl aus Österreich sowie die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner aufs Podest schaffen.

Toni Eggert und Florian Müller können auf eine Medaille im Doppelsitzer hoffen.
Toni Eggert und Florian Müller können auf eine Medaille im Doppelsitzer hoffen.  © Robert Michael/dpa

11. Februar, 17.42 Uhr: Rodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina auf Medaillenkurs

Das deutsche Rodel-Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina liegt zur Halbzeit im Doppelsitzer auf Platz zwei.

Zwar verloren die beiden bei einer Bandenberührung am Start etwas Zeit, dafür lief es im unteren Bereich umso besser. In Führung liegen die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer, Eitberger und Matschina haben aber nur 0,022 Sekunden Rückstand. Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich belegen derzeit den dritten Rang.

Dürfen sich Magdalena Matschina und Dajana Eitberger gleich über Edelmetall freuen?
Dürfen sich Magdalena Matschina und Dajana Eitberger gleich über Edelmetall freuen?  © Michael Kappeler/dpa

11. Februar, 17.07 Uhr: Entscheidung beim Rodeln im Doppelsitzer

Vor wenigen Minuten starteten die jeweils 1. Durchgänge im Doppelsitzer der Rodler und Rodlerinnen, ab 18.53 Uhr bzw. 19.40 Uhr fallen im 2. Durchgang die Entscheidungen.

Bei den Frauen kämpft das deutsche Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina um die Goldmedaille, bei den Männern dürften Tobias Wendl und Tobias Arlt Medaillenchancen haben, außerdem treten Toni Eggert und Florian Müller an.

