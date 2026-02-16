 174.617

Olympia 2026 im Ticker: Diagnose da! Schlimmer Eishockey-Crash hat böse Folgen

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Der Schweizer Kevin Fiala wird mit seiner Verletzung den Rest der Saison verpassen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am neunten Wettkampftag hat die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr nach einem starken ersten Durchgang die Medaillen-Überraschung im Riesenslalom leider verpasst. Dafür hagelte es am Abend gleich zwei Skeleton-Medaillen: Susanne Kreher und Axel Jungk holten im neuen Mixed-Team-Wettbewerb Silber, Bronze ging an Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

16. Februar, 11.50 Uhr: Diagnose da! So schwer hat sich Kevin Fiala verletzt

Die schwere Verletzung von Kevin Fiala überschattete die Niederlage der Schweiz gegen Kanada beim olympischen Eishockey-Turnier. Die Schweiz sprach im Anschluss nur von einer Unterschenkelverletzung, Fialas Klub, die Los Angeles Kings, teilten nun eine genaue Diagnose.

Demnach erlitt der 29-Jährige mehrere Brüche im linken Unterschenkel, die bereits operiert wurden. Er erholte sich gut und werde bald mit dem Genesungs- und Rehabilitationsprogramm beginnen. "Kevin wird den Rest der NHL-Saison 2025/26 ausfallen", schrieben die Kings, nach der Saison werde Fiala dann erneut untersucht.

Kevin Fiala verletzte sich im Spiel gegen die Schweiz schwer am Unterschenkel.
Kevin Fiala verletzte sich im Spiel gegen die Schweiz schwer am Unterschenkel.  © Alexander NEMENOV / AFP

16. Februar, 10.47 Uhr: Linus Straßer im Slalom weit zurück

Da dürfte nur noch ein Wunder für eine Medaille reichen: Linus Straßer liegt im Slalom schon nach dem ersten Durchgang weit zurück.

Im Ziel fehlten dem WM-Dritten des Vorjahres satte 2,35 Sekunden auf den Führenden Atle Lie McGrath, das ist gleichbedeutend mit Rang elf. Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen schied wie insgesamt zehn weitere Athleten der ersten 30 Starter schon aus.

© Michael Kappeler/dpa

16. Februar, 10.35 Uhr: Johannes Lochner nach erstem Lauf im Zweierbob vorn

Gesamtweltcup-Sieger Johannes Lochner hat den ersten Lauf im Zweierbob dominiert. Schon 0,44 Sekunden Vorsprung hatte der 35-Jährige mit Anschieber Georg Fleischhammer zusammen auf den Zweitplatzierten, der überraschenderweise nicht Francesco Friedrich heißt.

Stattdessen schob sich der dritte deutsche Pilot Adam Ammour noch am Serien-Olympiasieger vorbei, Friedrich belegte mit weiteren 0,04 Sekunden Rückstand den dritten Platz.

Johannes Lochner dominierte den ersten Lauf im Zweierbob.
Johannes Lochner dominierte den ersten Lauf im Zweierbob.  © Robert Michael/dpa

16. Februar, 9.15 Uhr: Christopher Grotheer beendet Karriere

Nach dem doppelten Bronze-Coup im Skeleton hat Christopher Grotheer seine Laufbahn beendet.

"Für mich war es das letzte Rennen. Es ist immer noch hart, das zu sagen, aber das war mein Karriereende", sagte der 33-Jährige nach dem Mixed-Wettkampf in der ARD.

Grotheer hatte 2022 Olympia-Gold in Peking und in der darauffolgenden Saison den Gesamtweltcup gewonnen. Nach mehreren Verletzungen hatte der Thüringer in diesem Winter allerdings gewaltig zu kämpfen gehabt, weshalb die beiden Bronze-Medaillen im Einzel und im Team für ihn umso mehr glänzen.

© Robert Michael/dpa

16. Februar, 8.24 Uhr: Diese Highlights warten am zehnten Wettkampftag

Nachdem es am Sonntag zwar Edelmetall für die Skeletonis, aber auch einige Enttäuschungen für Deutschland hagelte, gibt es am Montag zahlreiche neue Chancen für die schwarz-rot-goldenen Athleten.

So wird heute die erste Medaille im Bob vergeben, im Monobob der Frauen (4. Lauf: 21.06 Uhr) führt Laura Nolte zur Hälfte des Wettbewerbs und darf deshalb auf Gold hoffen. Schon früh am Tag will Linus Straßer im Ski Alpin nach einer Slalom-Medaille greifen (10 Uhr/13.30 Uhr), abends haben dann die Skispringer im Super Team (19 Uhr) die letzte Chance auf Edelmetall.

Die ganz große Hoffnung kommt allerdings erst ganz spät: Minerva Hase und Nikita Volodin kämpfen im Paarlauf (ab 20 Uhr) um Gold - nach dem Kurzprogramm führen sie das Feld klar an und können mit ihrer Kür den ganz großen Wurf schaffen.

Minerva Hase und Nikita Volodin gehen nach ihrem starken Kurzprogramm als Favoriten in die Kür.
Minerva Hase und Nikita Volodin gehen nach ihrem starken Kurzprogramm als Favoriten in die Kür.  © Peter Kneffel/dpa

15. Februar, 23.37 Uhr: Das war der neunte Wettkampftag

Damit verabschieden wir uns aus dem neunten Wettkampftag, an dem es aus deutscher Sicht einige Olympia-Enttäuschungen, aber auch zweimal Edelmetall bei den Skeletonis gab.

Im Medaillenspiegel könnt Ihr Euch eine Übersicht verschaffen, wie sich die schwarz-rot-goldenen Athleten damit im internationalen Vergleich schlagen.

15. Februar, 23.36 Uhr: DEB-Team verliert deutlich, aber kommt weiter

Das Spiel ist aus, Deutschland verliert das letzte Vorrundenspiel mit 1:5 gegen die USA.

Trotz der deftigen Pleite kommt das DEB-Team als Gruppenzweiter weiter und trifft nun in der Playoff-Runde auf Frankreich.

15. Februar, 23.19 Uhr: Tim Stützle betreibt Ergebniskosmetik

Da ist endlich der deutsche Treffer, Tim Stützle netzt zum 1:5 aus DEB-Sicht (52.) ein.

Spannend dürfte es dennoch nicht mehr werden, aber der NHL-Star tut noch etwas für die Moral.

15. Februar, 23.08 Uhr: Fünfter Treffer für die USA

Es wird deutlich! Auston Matthews erzielt das 5:0 für die USA (47.).

Das DEB-Team kommt jetzt ganz schön unter die Räder.

DIe USA machen es deutlich und treffen zum 5:0.
DIe USA machen es deutlich und treffen zum 5:0.  © - / POOL / AFP

15. Februar, 23.05 Uhr: Die USA machen den Sack zu

4:0 für die USA! Tage Thompson sorgt für deutliche Verhältnisse (42.).

Damit dürften sich jegliche Hoffnungen auf ein Comeback früh im vierten Viertel erledigt haben. Die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale ist so vom Tisch, dafür hätte es einen Sieg gegen die USA gebraucht. Nach der überraschenden Pleite der Letten gegen Dänemark ist Platz zwei trotzdem sicher, in der Zwischenrunde geht es gegen Frankreich.

Titelfoto: Alexander NEMENOV / AFP

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: