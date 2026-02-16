Fan fliegt Hunderte Kilometer für heißes Sauna-Date mit "begehrtester Junggesellin" der Olympischen Spiele

Mailand (Italien) - US-Rodlerin Sophia Kirkby hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie bei Olympia 2026 nicht nur Edelmetall für den Hals, sondern auch für den Ringfinger sucht. Also schmiss sich die 24-Jährige offensiv auf den italienischen Dating-Markt und ernannte sich selbst kurzerhand zur "begehrtesten Junggesellin" der Spiele. Am Valentinstag wurde es bei ihr jetzt romantisch - und heiß!

Auf Instagram nahm Rodlerin Sophia Kirkby (24) ihre Follower mit auf ihre Liebessuche. © Screenshot/Instagram/sophia.kirkby

Seit Beginn ihres Olympia-Abenteuers gewährte die Amerikanerin ihren Followern auf Instagram nicht nur Einblicke in den Sport, vielmehr stand die Suche nach der großen Liebe im Vordergrund.

Unmittelbar nach der Ankunft in Italien war die Tinder-App heruntergeladen, bewerben durfte sich explizit jeder, egal ob Wintersport-Kollege, Fan oder Einheimischer.

Zum Fest des Heiligen Valentinus am Samstag erhielt dann aber ausgerechnet eine vorherige Bekanntschaft den Zuschlag für ein Date.

"Er ist ein Fan, der mir schon vor zwei Wochen eine Nachricht geschickt hat", verriet Kirkby der "New York Post".

Der Verehrer ließ sich dabei nicht lumpen, denn er gastierte tatsächlich gar nicht in der Nähe des olympischen Austragungsortes. Stattdessen flog er Hunderte Kilometer für das Rendezvous mit der Rodlerin.

"Er kommt eigentlich aus den Vereinigten Staaten und lebt derzeit in Großbritannien", so Kirkby. "Er ist nur hierhergeflogen, um mich zu sehen."