 205.269

Olympia 2026 im Ticker: Lochner vor Gold-Gewinn im Zweier-Bob, Friedrich verliert weiter an Boden

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Lochner vor Gold-Gewinn im Zweier-Bob, Deutschland vor Triple-Sieg

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Auch am zehnten Wettkampftag sammelte Team Deutschland Silber durch Laura Nolte im Monobob, das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase/Nikita Volodin gewann Bronze. Auf einen Olympiasieg wartet Deutschland allerdings schon seit Donnerstag.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

17. Februar, 19.12 Uhr: Lochner baut Vorsprung nach drittem Durchlauf aus

Wir melden uns mit dem Zweierbob der Männer zurück, wo um 19 Uhr der dritte von vier Läufen startet.

Johannes Lochner darf als Erster vorlegen und leistet sich einen kleinen Fehler. Der fällt aber kaum ins Gewicht, mit 54.89 kommt er ins Ziel.

Danach ist Francesco Friedrich dran und hat mehrere Unsauberkeiten in seinem Lauf. Der Rückstand wächst auf insgesamt zwölf Hundertstel auf den ewigen Konkurrenten Lochner, der den Sekt endgültig kaltstellen kann.

Adam Ammour bleibt Dritter, sein Rückstand auf Lochner wächst auf 1.38 Sekunden. Deutschland hat vor dem letzten Lauf beste Chancen auf ein Medaillen-Triple!

Francesco Friedrich und Alexander Schüller (im Bild) verloren weiter Boden auf Johannes Lochner, der vor dem letzten Lauf kaum noch einzuholen ist.
Francesco Friedrich und Alexander Schüller (im Bild) verloren weiter Boden auf Johannes Lochner, der vor dem letzten Lauf kaum noch einzuholen ist.  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 17.02 Uhr: Kanada und Italien holen Gold in der Teamverfolgung im Eisschnelllauf

Für das Finale im Eisschnelllauf der Teamverfolgung spielte Team D nur eine untergeordnete Rolle. Bei den Frauen schnappte sich Kanada Gold (2:55,81 Min.)vor den Niederlanden. Josie Hofmann, Maira Jasch, Josephine Schlörb und Lea-Sophie Scholz aus Deutschland entschieden immerhin das C-Finale für sich und wurden Fünfte.

Bei den Männern gewann Italien (3:39,20 Min.) vor den USA. Die Deutschen Patrick Beckert, Gabriel Groß, Felix Maly, Fridtjof Petzold siegten im D-Finale und wurden Siebter.

Die deutschen Frauen wurden in der Teamverfolgung auf dem Eis Fünfte.
Die deutschen Frauen wurden in der Teamverfolgung auf dem Eis Fünfte.  © Ben Curtis/AP/dpa

17. Februar, 15.40 Uhr: Deutschlands Biathlon-Staffel verschießt Medaille

Keine Medaille für Deutschlands Biathleten! In der Staffel ist das DSV-Quartett auf dem vierten Platz ins Ziel gekommen. Frankreich krönte sich zum ersten Mal zum Staffel-Olympiasieger, Schlussläufer Éric Perrot hielt Norwegens Vetle Sjåstad Christiansen auf der Schlussrunde auf Distanz. Schweden gewann mit rund einer Minute hinter Frankreich Bronze, Team D folgte fast eine weitere Minute dahinter.

Besonders ärgerlich für Deutschland: Von der Laufleistung her wäre eine Medaille lange drin gewesen, doch die DSV-Athleten schossen mit zwölf Nachladern doppelt so viele Fehler wie Norwegen und Schweden, lediglich Frankreich schoss zumindest neunmal daneben und musste zudem einmal in die Strafrunde abdrehen.

Philipp Horn kam nicht näher ran.
Philipp Horn kam nicht näher ran.  © Hendrik Schmidt/dpa

17. Februar, 15.31 Uhr: Deutschlands Biathleten weit hinter Top drei zurück

Deutschland kommt nicht näher ran! Positionstechnisch brachte Philipp Nawrath das deutsche Quartett zwar auf Rang vier vor, lag beim Wechsel allerdings schon 49 Sekunden hinter dem Führungstrio.

Denn Schweden, Norwegen und Frankreich machten vorne zusammen Tempo, während Nawrath alleine arbeiten musste, dazu kamen drei Schießfehler beim Stehendschießen. So hat Philipp Horn nun eine große Aufgabe auf der Schlussrunde vor sich, muss dabei auf Fehler der Konkurrenz hoffen.

17. Februar, 15.08 Uhr: David Zobel vermeidet die Strafrunde

Schade! David Zobel startete mit einem fehlerfreien Liegendschießen und übernahm damit zwischenzeitlich sogar die Führung.

Im Stehendschießen brauchte der 29-Jährige dann aber drei Nachlader und verlor so einiges an Zeit auf Frankreich, das trotz einer Strafrunde an die Spitze gegangen war.

Beim Wechsel auf Philipp Nawrath lag Deutschland dadurch mit 31 Sekunden Rückstand als Sechster hinter Frankreich, Finnland und Schweden folgten nur knapp hinter Les Bleus.

David Zobel (r.)
David Zobel (r.)  © Hendrik Schmidt/dpa

17. Februar, 14.49 Uhr: Justus Strelow übergibt als Dritter an David Zobel

Guter Beginn von Justus Strelow! Der Startläufer der deutschen Biathlon-Staffel braucht zwar stehend zwei Nachlader, wechselt aber dennoch als Dritter auf David Zobel.

Dabei hat er rund 15 Sekunden Rückstand auf den führenden Norweger Martin Uldal, Finnland als Zweiter kommt nur 0,4 Sekunden schneller als der Deutsche durch die Zeitnahme.

17. Februar, 14.40 Uhr: Jetzt greifen Deutschlands Biathleten nach einer Staffelmedaille

Die Biathlon-Staffel der Herren läuft, und damit die beste Chance für die deutschen Männer, noch eine Medaille zu holen.

Justus Strelow brachte das Team mit einer brillanten Schießeinlage zu Beginn gleich gut ins Rennen, nach ihm starten David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn.

Justus Strelow ist Startläufer der deutschen Staffel.
Justus Strelow ist Startläufer der deutschen Staffel.  © Hendrik Schmidt/dpa

17. Februar, 14.35 Uhr: Deutschlands Eishockey-Team steht im Viertelfinale

Die deutschen Eishockey-Spieler haben souverän das Viertelfinale erreicht! In der Zwischenrunde gab es gegen Frankreich einen klaren 5:1-Erfolg.

Im letzten Drittel legten Joshua Samanski (48. Minute) und Nico Sturm (60.) noch einmal nach, Deutschland tankte durch den Erfolg nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. Als Nächstes geht es am Mittwoch um 12.10 Uhr gegen die Slowakei.

Deutschland steht im Viertelfinale!
Deutschland steht im Viertelfinale!  © Carolyn Kaster/AP/dpa

17. Februar, 14.11 Uhr: Deutsche Kombinierer gehen leer aus

Die Olympischen Spiele verlaufen für die deutschen Kombinierer bisher sehr enttäuschend. Im Großschanzen-Wettbewerb holte das deutsche Trio zwar einige Plätze auf, hatte mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Zu groß war der Rückstand nach schwachen Sprüngen von der Großschanze.

Immerhin liefen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek noch auf die Plätze neun und zehn vor, waren aber wie schon beim Start rund eineinhalb Minuten hinter der Spitze zu finden. Julian Schmid kam als Zwölfter ins Ziel, war aber bereits 2:22 Minuten zurück.

Olympiasieger wurde der Norweger Jens Lurås Oftebro, der sich von Platz fünf aus auf den Goldrang kämpfte. Silber gewann der Österreicher Johannes Lamparter vor Ilkka Herola aus Finnland.

Johannes Rydzek und seine Teamkollegen hatten sich die Olympischen Spiele anders vorgestellt.
Johannes Rydzek und seine Teamkollegen hatten sich die Olympischen Spiele anders vorgestellt.  © Daniel Karmann/dpa

17. Februar, 13.11 Uhr: Frankreich kommt im Eishockey ran

Plötzlich ist Deutschland im Play-off-Spiel gegen Frankreich nicht mehr so dominant, die Franzosen haben das Momentum auf ihrer Seite.

Und das münzt der Underdog auch gleich in Zählbares um: Nach 24 Minuten verkürzt Pierre-Edouard Bellemare auf 1:3.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: