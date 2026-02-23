"Vielleicht muss ich jemanden entlassen": IOC-Chefin verabschiedet sich mit Cringe-Auftritt von Olympia

Mailand (Italien) - Unsouveräner geht wohl kaum! Zum Abschied von den Olympischen Winterspielen hat sich Kirsty Coventry (42) - erneut - nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dafür glänzte die IOC-Chefin mit Unwissenheit und drohte ihren Mitarbeitern.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (42) verabschiedete sich mit einem skurrilen Auftritt von den Olympischen Spielen. © Peter Kneffel/dpa

Die abschließende Pressekonferenz des Mega-Events hätte für die 42-Jährige nur schwer unangenehmer verlaufen können, denn sie steckte gleich bei mehreren Fragen nicht wirklich in der Materie.

Vor allem aus deutscher Sicht interessant: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) hatte eine mögliche Bewerbung der Bundesrepublik für Olympia 2036, 100 Jahre nach den Spielen des NS-Regimes in Berlin, zuletzt kritisch bewertet - anscheinend kein Interessensgebiet der IOC-Präsidentin.

"Offen gesagt habe ich, und da schaue ich zu meinem Team, nicht auf dem Schirm, dass Deutschland etwas zu den Spielen 2036 gesagt hat. Also habe ich auch keine Meinung zu diesem Thema", antwortete die ehemalige Schwimmerin auf eine entsprechende Nachfrage.

Daneben rückte ein Bericht der "New York Times" in den Fokus, wonach der Leiter der russischen Anti-Doping-Agentur selbst in das staatlich gelenkte Dopingsystem verwickelt gewesen sein soll, das 2014 zu den Winterspielen in Sotschi ans Licht kam. Aber auch das ging am Kopf des Olympia-Komitees vorbei.

"Da muss ich wieder mein Team anschauen und vielleicht muss ich jemanden entlassen, weil ich dazu wieder nichts sagen kann. Aber ich wäre sehr daran interessiert, mehr darüber zu erfahren", so Coventry.