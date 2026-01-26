Ihr könnt hier abstimmen! Wer wird Olympia-Fahnenträger für Deutschland?

Bis einschließlich 3. Februar kann auf der offiziellen DOSB-Website entschieden werden, wer die Deutschlandfahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier tragen soll.

Von Ivan Simovic

Mailand (Italien) - Mit einem 188-köpfigen Aufgebot geht Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo an den Start. Weniger als zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier steht das Fahnenträger-Duo jedoch noch nicht fest. Darüber wird nun online abgestimmt.

Bis einschließlich 3. Februar können alle, die es mit "Team Deutschland" halten, auf der offiziellen DOSB-Website entscheiden, wer die Nachfolge von Eisschnelllauf-Star Claudia Pechstein (53) und Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) antreten soll.

Zur Auswahl stehen insgesamt sechs Kandidaten, die zuvor von der Delegationsleitung anhand von verschiedenen Kriterien, wie unter anderem Vorbildfunktion und bisherige Erfolge, bestimmt wurden.

Entschieden hat man sich letztlich für jeweils drei Frauen und Männer. Wer es ist, erfahrt Ihr hier.

Alle Nominierten im Überblick:

Ramona Hofmeister (Snowboard)

Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister (29) tritt zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen an.
Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister (29) tritt zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen an.  © Peter Kneffel/dpa

Katharina Schmid (Skispringen)

Deutschlands erfolgreichste Skispringerin beendet nach Olympia ihre Karriere. Katharina Schmid (29) sagt Servus.
Deutschlands erfolgreichste Skispringerin beendet nach Olympia ihre Karriere. Katharina Schmid (29) sagt Servus.  © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Laura Nolte (Bob)

2022 wurde Laura Nolte (27, Bild) gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi (28) Olympiasiegerin im Zweierbob.
2022 wurde Laura Nolte (27, Bild) gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi (28) Olympiasiegerin im Zweierbob.  © Robert Michael/dpa

Johannes Rydzek (Nordische Kombination)

Johannes Rydzek (34) gewann schon fünf Olympia-Medaillen, darunter zweimal Gold.
Johannes Rydzek (34) gewann schon fünf Olympia-Medaillen, darunter zweimal Gold.  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Tobias Wendl (Rennrodeln)

Der insgesamt 60. Weltcupsieg für das Altmeister-Duo: Erst am vergangenen Wochenende war Tobias Wendl (38, Bild) mit Tobias Arlt (beide 38) zum Bahnrekord in Oberhof gerast.
Der insgesamt 60. Weltcupsieg für das Altmeister-Duo: Erst am vergangenen Wochenende war Tobias Wendl (38, Bild) mit Tobias Arlt (beide 38) zum Bahnrekord in Oberhof gerast.  © Martin Schutt/dpa

Leon Draisaitl (Eishockey)

Gehört ebenfalls zu den Kandidaten für die Wahl der deutschen Olympia-Fahnenträger: Leon Draisaitl (30).
Gehört ebenfalls zu den Kandidaten für die Wahl der deutschen Olympia-Fahnenträger: Leon Draisaitl (30).  © Nathan Denette/The Canadian Press/dpa

Auch die Mitglieder des deutschen Teams können mitentscheiden, wem die große Ehre zuteilwerden soll, die Deutschlandfahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier zu tragen.

Die Ergebnisse der beiden Abstimmungen fließen je zur Hälfte in die finale Entscheidung ein, die am 5. Februar bekannt gegeben wird.

