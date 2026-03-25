"Titan-Gitter in der Augenhöhle": Olympia-Eisläuferin lüftet Narben-Geheimnis nach Kufenschnitt

Warschau (Polen) - Lange verborgen, nun sichtbar: Gut einen Monat nach ihrem üblen Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo und Mailand hat Kamila Sellier (25) die Spuren ihres Kufen-Cuts gezeigt.

Waren Gäste in der TV-Show "Dzień Dobry TVN": Eislauf-Ehepaar Diané (24) und Kamila Sellier (25). © Screenshot/Instagram, kamila_sellier

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Diané (24), ebenfalls Shorttrack-Profi, sprach die Eisschnellläuferin in der Montagsausgabe der polnischen TV-Sendung "Dzień Dobry TVN" unter anderem über die Folgen ihrer Verletzung.

Im Fokus stand dabei aber vor allem die Gesichtsnarbe, die zuvor noch auf Social Media wohl bewusst verborgen geblieben war.

Seit Ende Februar zeigte die 25-Jährige auf ihrer offiziellen Instagram-Seite nämlich nur die unversehrte Gesichtshälfte.

Erst vor wenigen Tagen erlaubte ein Posting einen Blick auf die Narbe, in einem kurzen Clip war sie jedoch nur aus der Distanz zu erkennen.

Endgültig gelüftet wurde das Geheimnis nun mit dem Gastauftritt im heimischen Fernsehen.