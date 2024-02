"Überdimensioniert und seelenlos": Felix Neureuther rechnet mit Olympia ab

Garmisch-Partenkirchen - Als aktiver Sportler war Felix Neureuther (39) bei drei Olympischen Spielen dabei, zum ersten Mal 2006 in Turin. 2026 kehrt Olympia nach Italien zurück, Neureuther hat darüber eine Dokumentation gedreht - und ist schockiert davon, was er zu Gesicht bekommen hat.

Seit seinem Karriereende arbeitet Felix Neureuther (39) als ARD-Experte. Jetzt drehte er eine Doku über Olympia 2006 und 2026 - mit schockierenden Einblicken. © Michael Kappeler/dpa

2006 fanden die Olympischen Winterspiele im italienischen Turin statt, Neureuther ging als 21-Jähriger erstmals an den Start - und hatte nur den Sport im Kopf, wie er in der ARD-Doku "Felix Neureuther - Spiel mit den Alpen" erzählt.

18 Jahre später kehrte er mit Blick auf die 2026 anstehenden Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo an die Turiner Wettkampforte zurück, die inzwischen teils völlig verlassen mitten in den Alpen liegen.

"Geblieben sind Retortenstädte. Überdimensioniert und seelenlos", stellte der Ex-Skirennfahrer entsetzt fest.

Zu sehen, was mit Sestriere, dem Austragungsort der Alpinen Skiwettkämpfe, geschehen sei, sei "das Schockierendste" an seiner Reise gewesen, erzählte der 39-Jährige im zugehörigen BR-Interview.

Darin bezog er auch die in der Nähe neu gebauten Skisprungschanzen und die Bobbahn ein, die inzwischen vor sich hin verrotten. Bei seinem Besuch an den Skisprungschanzen zeigte Neureuther, wie im Auslauf bereits Bäume wachsen und die Natur die Schauplätze zurückerobert - nach nicht einmal 20 Jahren.

"Orte, wo Helden geboren wurden, liegen jetzt auf der Müllhalde der Sportgeschichte", lautet sein hartes Urteil.